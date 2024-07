Plug-in toekomst voor Audi, EV niet interessant

Dat is nog eens een lekkere anti-climax. Voor Audi is de plug-in de toekomst, elektrisch rijden de verre toekomst.

Ja, kom op jongens, dit werkt niet. We spreken met zijn allen af dat elektrisch rijden de toekomst is. Bijna alle autofabrikanten zijn er serieus mee bezig. Er is ook bijna geen reden om tegen een elektrische auto te zijn. Voor 95% van de auto’s is het simpelweg de betere oplossing. Stiller, efficiënter en schoner.

Sneller en comfortabeler krijg je er als een bonus bij. Natuurlijk, een Audi R8 V10 of RS6 met elektromotor zal een deceptie zijn omdat een belangrijk onderdeel van de beleving komt te vervallen. Maar voor een Audi A3 1.5 of A4 2.0 TFSI zijn er prima elektrische alternatieven.

Audi: toekomst plug-in hybride (daarna pas elektrisch)

Die gaan er vooralsnog NIET komen. Audi is namelijk van mening dat EV’s voorlopig niet interessant zijn. Het duurt namelijk (veel) langer dan men aanvankelijk had gedacht. Dat laat Gerhard Döllner weten aan Autocar. Het is nu niet zo dat Audi het einddoel wijzigt. Vanaf 2033 zal het merk enkel en alleen elektrische auto’s verkopen (behalve voor bepaalde Chinese gebieden waar geen milieuproblemen zijn).

Nee, wat er gaat gebeuren is simpel. Audi gaat de introductie van diverse elektrische modellen opschorten naar een later moment. De consument zit er blijkbaar nu niet op te wachten. In plaats daarvan zal het merk zich concentreren op de plug-in hybride.

Dat werd tijd ook, want Audi loopt wat dat betreft ietsje achter op de concurrentie. Zo kun je straks een PHEV Audi A5 krijgen, maar de 3 Serie en C-Klasse kon je zelfs bij de vorige generaties (respectievelijk de F30 en W205) als PHEV bestellen. Voorsprong door techniek, zeg maar.

Audi zal geleidelijk elk segment voorzien van een elektrisch alternatief. Dit betekent dat de versies met verbrandingsmotoren en plug-in aandrijflijnen gewoon leverbaar blijven. Dan is het aan de klant om te beslissen of het een EV of ouderwetse plofmotor wordt.

Keuze

Audi zet daarbij in het bijzonder in op de PHEV. De Audi A5 staat op het compleet nieuwe PCC-platform, waar er van te voren rekening is gehouden met grote tot hele grote accu’s. Het is zelfs mogelijk dat de Audi A5 verregaand elektrisch is, met een kleine range-extender heeft voor een beetje peace of mind.

Volgens Döllner is het ook niet zo dat de elektrische auto totaal niet verkoopt. De verkopen van EV’s zijn volgens hem nog altijd aan het stijgen, alleen is de stijging ietsje kleiner.

Deze omstandigheden komen Audi eigenlijk perfect uit. Het merk met de vier ringen was er redelijk vroeg bij met de Audi e-tron, e-tron GT (eigenlijk een Porsche Taycan) en Q4 e-tron (eigenlijk een VW ID4).

Maar daarna heeft het merk niet doorgezet met elektrische auto’s. De Q6 e-tron is net aangekondigd en de A6 e-tron staat al een jaar of twee in de startblokken. De elektrische A6 komt dit jaar nog, volgend jaar kunnen we een elektrische Audi A4 en A8 verwachten.

