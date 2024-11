We nemen afscheid van de Audi A6

Geen bloemen.

Dat klinkt dramatischer dan het is. Bij Audi vinden ze het leuk om regelmatig hun strategie met betrekking tot modellen en modelaanduidingen te veranderen. Een Audi e-tron werd opeens een Q8 e-tron, de S-badges werden het nieuwe normaal en toen weer niet. En daarnaast is Audi bezig met een balancering wat even -en oneven modellen moeten voorstellen.

Dat zagen we als eerste met de Audi A4, die nu als A5 door het leven gaat. De toekomstige A4 zal een elektrische e-tron worden. Hetzelfde is het merk van plan met de A6. We gaan daarom afscheid nemen van de Audi A6 zoals we die nu kennen. De C8, een stationwagen met diverse benzine- en dieselmotoren. En natuurlijk de RS6 Avant met zijn befaamde 4.0 turbo-V8.

De Audi A6 leeft voort als e-tron. De Duitsers stoppen niet met de A6 zoals je die nu kent, dit model zal voortleven als A7. Dan krijg je straks ook een A7 Avant. Ja, dat is net als de A5 Avant even wennen.

Het merk heeft nu officieel bekendgemaakt dat de nieuwe Audi A7 begin volgend jaar gepresenteerd zal worden. We kennen het model nu als Sportback, wat daarmee gaat gebeuren is nog even afwachten. De nieuwe A7 komt er naar verwachting als sedan en avant. De Sportback zal vermoedelijk plaats moeten maken.

Audi kan ook beslissen de huidige A7 Sportback ernaast te verkopen. Overzichtelijker gaat het er niet op worden. Maar het is niet ondenkbaar. BMW verkoopt immers ook twee totaal verschillende auto’s onder een vergelijkbare naam. Een 2 Serie Gran Coupe is immers totaal niet te vergelijken met een 2 Serie Coupe als je naar het platform kijkt.

Dus. TLDR; Audi A6 is straks de A7.

In hetzelfde nieuwsbericht wil Audi ook nog even mededelen dat de nieuwe generatie Q5 Sportback nog deze maand het licht zal zien.