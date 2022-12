De ultieme Ford GT is daar! De gelimiteerde 2023 Ford GT Mk IV is extreem en alleen voor het circuit.

Ploft zomaar op vrijdagmiddag in onze mailbox, deze ultieme 2023 Ford GT Mk IV. Ford Performance en Multimatic slaan voor de laatste keer de handen ineen voor een track-only model. Gelimiteerd op 67 exemplaren en een prijskaartje van 1,7 miljoen dollar.

Om maar meteen met die 67 exemplaren te beginnen. Dat is geen toeval, maar een knipoog naar de originele Ford Mk IV racer uit 1967. In dat jaar won Ford de legendarische 24 uur van LeMans.

Overtreffende trap

De 2023 Ford GT Mk IV overtreft elke andere Ford GT. Hij is voorzien van een unieke twin-turbo EcoBoost motor met meer dan 800 pk, een racetransmissie, koolstofvezel ‘long tail’-body en Adaptive Spool Valve wielophanging van Multimatic.

Het exterieur is extreem aerodynamisch vormgegeven en de wielbasis van het chassis is dus extra lang. Allemaal met maar één doel voor ogen: maximaal presteren op het circuit.

Elke auto wordt met de hand in elkaar geschroefd in de fabriek van Multimatic in Markham Ontario. Larry Holt, executive vice president van Multimatic geeft aan dat de opdracht duidelijk was, creëer de meest extreme ‘final’ versie van de Ford GT.

Een unieke motor met een grotere cilinderinhoud, een echte raceversnellingsbak, een verlengde wielbasis en een echt radicale carrosserie hebben geresulteerd in een ongekend prestatieniveau. We zijn er trots op dat we vanaf het begin tot eind betrokken zijn geweest bij de derde generatie Ford GT. Larry is erg tevreden met het resultaat

Aan al dat moois hangt zoals gezegd natuurlijk wel een prijskaartje. Mocht je die 1,7 miljoen dollar zo maar kunnen ophoesten, dan kun je inschrijven op een exemplaar. In het eerste kwartaal van 2023 gaan ze de 67 geluksvogels uit de inschrijvingen selecteren. In het voorjaar van 2023 start vervolgens de levering.