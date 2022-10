Ford GT zwaait af met de LM Edition

Het bijna over en uit voor de halo car van Ford. Om het af te leren brengen ze nog één special edition uit.

Helaas is het vaak zo dat ‘halo cars’ geen opvolger krijgen. Zo wachten we nog steeds op opvolgers van de BMW M1 en de Jaguar XJ220. Bij Ford is het echter een ander verhaal. In 2005 kwamen ze met een moderne GT40 en in 2016 deden het gewoon dunnetjes over. Helaas zonder V8, maar de huidige Ford GT is niet minder spectaculair.

Nadat de Ford GT bijna 6 jaar in productie is geweest is nu het einde in zicht. Eind dit jaar gaat Ford een punt zetten achter de productie. Dit doen ze echter niet zonder nog een laatste special edition uit te brengen.

Deze heet de Ford GT LM Edition en is – hoe kan het ook anders – een eerbetoon aan een raceauto. Dit keer is het echter geen hommage aan een GT40, maar aan een recenter racesucces. De Ford GT LM Edition memoreert namelijk de Le Mans-overwinning van 2016.

De Ford GT LM Edition is een héle vrije interpretatie van de raceauto, die was uitgevoerd in rood, wit en blauw. Op de foto’s zien we alleen de kleur rood terug en ook op hele andere plekken dan de Le Mans-auto. Het is dus goed dat Ford er even bij zegt waar de inspiratie vandaan komt. Anders hadden we het nooit geraden.

De rode accenten zijn vooral aanwezig in de vorm van rood carbon, wat ook een hele andere kleur rood is. Exclusief is het natuurlijk wel, rood carbon zien we alleen op de echte hypercars. Overigens kun je ook kiezen voor blauw carbon.

Als je van symmetrie houdt moet je de Ford GT LM Edition even overslaan. In het interieur zien we namelijk verschillend gekleurde stoelen. De bestuurdersstoel is knalrood (of blauw), terwijl de passagiersstoel gewoon zwart is.

Het meest opmerkelijke detail is nog wel de badge op het dashboard. Die is namelijk gemaakt van een legering waarin een tot poeder vermalen krukas van de Le Mans-winnende raceauto is verwerkt. Het is wel creatief bedacht, dat moeten we ze nageven.

Deze LM Edition is écht de laatste special edition van de Ford GT. Dat kan ook bijna niet anders, want de productie eindigt dit jaar en het is al oktober. De grote vraag is: gaat er nog een opvolger komen? Het zou zomaar kunnen, al weet je het nooit met Ford. Je moet niet raar opkijken als ze straks een elektrische cross-over Ford GT noemen.