Geëlektrificeerde Corvette heeft een naam en uiterlijk

We weten ietsje meer over de aankomende geëlektrificeerde Corvette dankzij een lek van Chevrolet zelf.

De transitie naar elektrisch is in volle gang en dat betekent dat zo’n beetje elk automerk aan het experimenteren is met (deels) elektrische aandrijflijnen. Ook supercarbouwers, kijk maar naar de recente Ferrari’s en McLarens. Nu Chevrolet met de Corvette ook een middenmotor supercar in het arsenaal heeft, zijn ook zij bezig met een geëlektrificeerde Corvette. Dat wisten we al, maar iemand is een beetje té scheutig geweest met de Corvette-configurator en daardoor weten we nu nog meer.

Chevrolet Corvette E-Ray

Om mee te beginnen, dit werd gespot en gedeeld door Corvette Blogger, want de nieuwe geëlektrificeerde Corvette was te spotten op de configurator van Chevrolet. Inmiddels niet meer, maar dankzij het Corvette-blog hebben we de plaatjes nog. De nieuwe Corvette met elektrische componenten heeft een naam: Corvette E-Ray. Of ERAY, het wordt als logo gestileerd met een grote E en een kleine Ray. Uiteraard is dit een variatie van de naam Stingray die je kunt vinden op de reguliere Corvette.

Uiterlijk

Ook krijgen we te zien wat je kan verwachten qua looks voor de Chevrolet Corvette E-Ray. De basis is uiteraard gewoon een Stingray, maar de voorbumper lijkt op wat er gebeurt als je de voorbumper van een Z06 pakt. Wel gespoten in plaats van vele koolstofvezel accenten. Door de configurator waren er ook wat opties te zien, zoals het ZER Performance Package. Wat dit precies is wordt echter niet bekend. Er komen drie nieuwe lakkleuren maar er verdwijnen ook een paar.

Specs

Ook al zien we een hoop, technisch weten we nog niet zo veel. Zo is het aannemelijk dat de Chevrolet Corvette E-Ray de 6.2 liter LT2 V8 van de standaard Corvette pakt en er wat E-Power aan toevoegt. Er werd wel een knopje gespot wat volgens Corvette fora gaat om het ReGen on Demand-systeem, waar net zoals met andere hybrides en EV’s verloren energie kan regenereren om de batterij te voeden. Dit maakt in theorie rijden met één pedaal mogelijk voor de E-Ray.

Geduld

Chevrolet haalde dus de configurator voor de Corvette E-Ray weer offline, maar reageerde wel op het lek. “Voor Corvette-fans is kerstmis vroeg dit jaar! Nog heel even geduld…” Een officieel bericht voor het onthullen van de E-Ray lijkt dus zeer binnenkort hier te zijn.