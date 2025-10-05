De ultieme werkbus, RAM 1500 5.7 HEMI van Jordy #MijnAuto

In deze Mijn Auto neemt Martijn je mee in de werkbus van Jordy.

Jordy vertelt waarom hij juist voor deze truck koos: niet om stoer te doen, maar omdat hij als zzp’er dagelijks zware aanhangers moet trekken. Met een V8 op LPG en een leeggewicht van bijna 2700 kilo is dit werkpaard gemaakt voor lange ritten, zware belading en ultiem comfort.

De Ram is volgens Jordy verrassend praktisch: ruim, comfortabel op lange afstanden en zelfs fiscaal lange tijd aantrekkelijker geweest dan een bestelbus. Hij rijdt jaarlijks 50-60.000 kilometer en gebruikt de wagen intensief voor zijn bedrijf in aanhangerhandel en transport. Van paardentrailers tot een boot van 3,5 ton: de Ram trekt het moeiteloos.

