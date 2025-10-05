Dit zijn alledaagse auto’s die vernoemd zijn naar een coureur

Heb je zo je best gedaan om als coureur een stempel te drukken op de racewereld en dan wordt er een vrij alledaagse auto naar je vernoemd. Het overkwam deze legendes.

Autofabrikanten hebben vaak veel te danken aan hun motorsportdivisies. Het succes wat jij hebt in competitieve raceklassen reflecteert vaak goed op wat er bij de dealer terechtkomt. Vaak, of nou ja vrijwel altijd, zijn die successen grotendeels te danken aan degene die aan het roer zat bij het succes. En ook al zijn veel motorsport-edities de viering van vrijwel alles aan het raceverhaal, soms wordt de coureur in het zonnetje gezet.

Alledaagse auto’s vernoemd naar een coureur

Wij compileerden auto’s die naar een coureur vernoemd zijn en dan valt iets op. Er is een duidelijk onderscheid tussen sportmodellen die logischerwijs een motorsport-linkje hebben en ‘alledaagse’ (misschien is een betere term ‘betaalbare’) auto’s waar de link iets verder gezocht is. Alsof de auto de coureur meer nodig heeft dan andersom, zeg maar. Vandaar dat dit eigenlijk deel één is van een dubbele editie van hetzelfde onderwerp, gericht op de wat normalere auto’s. Uiteraard mogen suggesties achtergelaten worden in de comments, maar weet dus dat gehomologeerde rallyauto’s en supercars voor de volgende editie zijn.

Alfa Romeo Spider Niki Lauda Edition

1978

Een Alfa Romeo Spider willen we niet neerzetten als een emotieloos hok, maar het blijft toch een betaalbare en lekker timide roadster. Wat helemaal niet erg is, alleen een linkje met racen is dan niet perse het meest logisch. Enfin, de komst van de Spider als ‘Niki Lauda Edition’ in 1978 heeft er simpelweg mee te maken dat Brabham Alfa Romeo F1 dat jaar Lauda tekende om te rijden voor het team. Dat leverde geen extra wereldtitels op voor Lauda alvorens hij de sport voor het eerst verliet in 1979. De Spider vernoemd naar de Oostenrijkse coureur was enkel een cosmetisch feestje: hij kreeg andere badges en bijzondere striping die met een beetje fantasie deed denken aan de Brabham BT46 waarmee in 1978 geracet werd.

Chevrolet Celta Piquet

2003

Ken je de Chevrolet Celta? Wellicht niet. Ken je de Opel Corsa B? Die waarschijnlijk wel. Beeld je nu een in de magnetron gestopte Corsa B in die van 2000 tot en met 2015(!) als gloednieuwe auto wordt aangeboden in Latijns-Amerika. En ja, ook spannender dan 85 pk uit een 1.4 liter viercilinder wordt het niet. Een beetje promotie in de vorm van een motorsport-linkje is dan leuk. En wie konden ze daarvoor strikken? Als Braziliaanse divisie zijnde de schoonvader van Max Verstappen: Nelson Piquet. Je kon echter niet naar een dealer gaan om ze te kopen: GM en Piquet werkten samen met Assolan, een Braziliaanse firma voor schoonmaakgerei. Vervolgens werden 30 als Piquet-editie uitgevoerde Celta’s verloot onder iedereen die de barcode van een door hen gekocht Assolan-product opstuurde met de post. Er bestaan dus maar dertig van deze bijzondere Corsa-klonen, allemaal uitgevoerd als ‘Celta Super’ met een sportieve bodykit, alleen exclusief voor de Piquet in het geel. Dat alles met een duizelingwekkende 1.4 liter viercilinder met 70 pk. Maar wel met de naam Piquet op de deur.

En ja, gezien de zeldzaamheid en beperkte beschikbaarheid van Braziliaans naslagwerk is dit inderdaad de enige persfoto die we konden vinden.

Citroën C4 ‘by Loeb’

2007

Kijk, eigenlijk kan deze editie niet anders dan wat Citroën gedaan had. Het merk was topscorer in de WRC en wel met dank aan één van de beste rallyrijders van het moderne tijdperk, Sébastien Loeb. De rallyregels stelden vast dat je auto gebaseerd moest zijn op wat klanten bij de dealer konden kopen. Aangezien de eerdere auto van Loeb, de Xsara, er nu niet meer was, werd de C4 gebruikt voor WRC. De coupé-versie van deze auto met een bijna Ami-achtige haaks getekende achterkant, was een steengoede rallyauto. In de showroom kreeg je de Citroën C4 ‘by Loeb’, als 1.6 VTi met 120 pk of een THP met 150 pk, gekenmerkt door rode lak, witte velgen en een streep onder de zijruiten. Oh ja, en een ietwat lullig uitziend spoilertje achterop.

Fiat Seicento Sporting Michael Schumacher

2001

Bij zo’n C4 kan je nog zeggen dat het de juiste auto is. De samenwerking tussen Fiat en Michael Schumacher is wat verder gezocht. Wat heeft Fiat te maken met de zevenvoudig wereldkampioen? Nou ja, dat Fiat Ferrari bezit, het team waar Schumacher de meeste titels mee heeft gehaald. Je kon daarom naar de Fiat-dealer voor een Stilo Abarth met Schumacher-handtekening, wat (helemaal in GP-uitvoering) helemaal niet zo’n belachelijke special edition was. Met Schumachers bekendheid de Fiat Seicento Sporting opvrolijken was de bizarre keuze. Nou is zo’n Sporting echt wel een geinig ding hoor, en genoot de Schumacher Edition van standaard ABS, met de standaard Sporting-upgrades en de bodykit van de Abarth-versie. Je herkende ‘m aan de Michael Schumacher-signatuur tussen de achterlichten. Er zijn maar 5.000 exemplaren gebouwd.

Infiniti FX50 S Sebastian Vettel Edition

2013

De Infiniti FX50 S die vernoemd is naar Sebastian Vettel is dan weer minder vergezocht. Red Bull had in de eerste helft van de jaren ’10 het luxemerk Infiniti als sponsor, je weet wel, van Nissan. Logisch dus dat Infiniti, een merk dat imagobonussen goed kan gebruiken, dat F1-linkje optimaal gebruikt. Helemaal omdat Red Bull meermaals verantwoordelijk was voor het leveren van de wereldkampioen Sebastian Vettel. Overigens is het geen slap marketingdingetje: de FX50 S in Vettel-uitvoering kreeg allerlei aerodynamische upgrades van koolstofvezel en de normaal 390 pk sterke 5.0 liter grote V8 leverde nu 420 pk, goed voor een top van 300 km/u! Het doet eigenlijk wensen dat Infiniti deze know-how zou toepassen op een kleiner model, zoals de Q50 of Q60 die niet verder kwamen dan het conceptstadium. Dat soort heerlijkheid in één adem noemen met Sebastian Vettel had echt wel een imagoboost gegeven aan Infiniti.

Mercedes A160 Mika Häkkinen/David Coulthard Edition

2000

Misschien wel de treurigste basis voor een F1-speciaaltje vinden we bij Mercedes. Nou is natuurlijk de McLaren SLR met Gordon Murray-bemoeienis het échte F1-project waarmee Mercedes en McLaren samenkwamen, maar juist daarvoor was het Mika Häkkinen die voor het team de titels van 1998 en 1999 op zijn naam schreef. Vandaar dat de Fin geëerd werd middels een Mercedes A160 met een bijzonder airbrush-design erop, vergelijkbaar met de F1-auto’s. Verder bleef de 102 pk sterke 1.6 gewoon zoals ‘ie was, met enkel AMG-bemoeienis voor de einddemper en de velgen. Er kwamen 125 Häkkinen Editions op de markt maar er zijn in totaal 250 A’s op deze manier uitgevoerd: de andere 125 zijn ter ere van teamgenoot David Coulthard. Maar ja, die was niet verantwoordelijk voor de titels, dus de Häkkinen Edition is iets gewilder.

MINI Cooper S Paddy Hopkirk Edition

2020

Terug naar een auto die gewoon perfect gekozen is, en juist leuk is omdat het grote voorbeeld ook een vrij simpele alledaagse auto was. In 2020 kwam MINI op de proppen met een auto vernoemd naar coureur Paddy Hopkirk. Dat was de rallyrijder die in 1964, 1965, 1966 (later gediskwalificeerd) en 1967 de Mini Cooper S’en van des tijds het snelste over de streep kreeg tijdens de Rally van Monte Carlo. Speciaal voor de toen 87-jarige Hopkirk is een vergelijkbare uitvoering bedacht voor een moderne MINI Cooper, inclusief striping, racenummer 37 en af fabriek gemonteerde spotlights. MINI vierde specifiek de eerste winst van Hopkirk in 1964 wat in 2020 precies, eh, 56 jaar geleden was. Toch is het maar goed dat MINI het niet veel later heeft uitgesteld, want in 2022 overleed Paddy Hopkirk op 89-jarige leeftijd.

Opel Calibra Keke Rosberg Edition

1995

Als je denkt aan Keke Rosberg, dan denk je waarschijnlijk aan één van de coureurs die zich wereldkampioen mag noemen dankzij zijn winst met Williams in 1982. Toch kreeg Rosberg pas een speciale editie naar zich vernoemd toen hij zijn F1-carrière in de jaren ’90 achter zich liet en meedeed aan de DTM. Met eerst een Mercedes en later een Opel Calibra deed hij mee aan de fameuze Duitse toerwagenklasse. Dat beviel Opel kennelijk zo goed, dat ze in het laatste jaar dat hij voor het Duitse merk reed wel een speciale editie kreeg. De Calibra Keke Rosberg Edition was altijd uitgevoerd in het wit met witte BBS-velgen, een beetje zoals zijn DTM-bolide maar dan zonder livery en brede wielkasten.

Renault Clio Williams

1993

Toegegeven, de Renault Clio Williams viert niet één coureur, maar het team Williams. Wat dan weer vernoemd is naar Frank Williams, autocoureur. En nu hopen dat hier niet dwars doorheen geprikt wordt omdat we de Renault Clio Williams gewoon even graag wilden benoemen. Renault maakte natuurlijk furore in de late jaren ’90 tot en met de jaren ’10 middels de Renault Sport-modellen, maar daarvoor heette de opgepepte Clio dus Williams. Hij startte zijn leven als de potige Renault Clio 16S, maar dan met 147 pk uit de 2.0 liter grote viercilinder. Uiteraard met laag gewicht en een uitmuntend afgesteld chassis als speerpunten. De Williams-connectie komt vooral door het feit dat Renaults motorsportafdeling de motoren leverde aan de Engelse renstal, maar de technici van Williams hebben niet geholpen met het ontwikkelen van de Clio. Het is dus echt meer een vernoeming dan een samenwerking in het geval van de Clio.

Vauxhall Viva Brabham

1965/1967

Een vergelijkbare situatie als de Williams qua auto’s vernoemd naar een coureur vonden we in de jaren ’60 met de Brabham-editie van de Vauxhall Viva. Al was het dit keer wel een direct linkje met Jack Brabham die Vauxhall hielp om de Viva iets sportiever te maken. De middenklasser van Vauxhall, de evenknie van de Kadett zeg maar, had aangepaste vering, een aangepaste nokkenas, nieuwe uitlaatspruitstukken en een aangepast uiterlijk én interieur met striping en andere Brabham-referenties. Overigens werd de vernieuwde Viva in 1967 eveneens voorzien van een Brabham-pakket. Wat had Vauxhall te maken met het F1-team Brabham? In theorie minder dan je denkt, maar de samenwerking had er vooral mee te maken dat de Vauxhall Viva in Australië werd verkocht als Holden Torana. En daar waren ze natuurlijk apetrots op Jack Brabham als Australische F1-grootheid. Je had dus ook een Holden Torana Brabham met vergelijkbare upgrades.

Zoals gezegd volgt te zijner tijd een deel twee met de iets spannendere auto’s die naar een coureur zijn vernoemd!