RAM stelt elektrische pickups uit of af

Slecht nieuws voor liefhebbers van BPM vriendelijke fullsize SUV’s. De elektrische RAM pickup wordt uitgesteld en in ieder geval gedeeltelijk afgesteld.

Stellantis wordt momenteel niet heel blij van de EV’s die ze (niet) verkopen. Zodoende is het wellicht geen verrassend nieuws dat de RAM REV uitgesteld en gedeeltelijk afgesteld wordt. Vorige week meldden we nog dat de nieuwe Dodge Charger op stroom niet de showroom uit te branden is. Niet onlogisch om te denken dat het bij de RAM net zo zou zijn.

Gepland waren een RAM REV met 168 kWh accu en een überblepper met 229 kWh accu. Die laatste gaat echter sowieso niet door. De eerste misschien nog wel, maar niet in 2025 doch potentieel in 2026. In plaats van op de EV’s, zet RAM in op de “Ramcharger”. Dit is een coole naam voor een plug-in hybride RAM. Zoals het een Amerikaan betaamt wel met behoorlijk wat power, namelijk 663 pk. De gecombineerde range zou 1.110 kilometer moeten zijn.

In allerlei opzichten maakt de beslissing sense. Qua gebruiksvriendelijkheid en praktische bruikbaarheid is een PHEV handiger. De extra batterijen kunnen wel ergens naast de verbrandingsmotor opgeruimd worden onder het uitgebreide blikwerk. En niet onbelangrijk; er heerst een iets ander politiek klimaat in ‘Murica waardoor de urgentie voor EV’s ietwat minder groot is geworden.

Bij RAM zal men dat laatste echter niet noemen. Als verklaring komt het bedrijf met de mededeling dat de beslissingen gedreven worden door ‘veranderingen in de wensen van klanten’. Juist ja. Koop dan?