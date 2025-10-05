Lamborghini Urus van Eljero Elia crasht hard op de A4

Gisteravond heeft een flinke crash plaatsgevonden op de A4 met de Lamborghini Urus van Eljero Elia -en de voetballer zelf- in de hoofdrol.

Dat je als voetballer kan rondrijden in dikke auto’s, dat moet geen verrassing zijn als je de salarissen ziet. Maar de één hecht er natuurlijk meer waarde aan dan de andere. Eljero Elia hecht er veel waarde aan. De (ex-)voetballer is al vaak langsgekomen op onze website met Mansory-creaties in alle soorten en maten, dikke Mercedessen, Bentleys, Porsches. En, je zou bijna zeggen uiteraard, heeft hij ook de voetballersauto der voetballersauto’s: de Lamborghini Urus.

Lamborghini Urus crash

Tenminste, hij is iets korter gereden. Eljero Elia en zijn Lamborghini Urus waren gisteravond de blikvanger van een forse crash op de A4 nabij Leiden. Er zijn drie andere auto’s bij betrokken en de Urus heeft een forse klap geïncasseerd. Of eigenlijk uitgedeeld, want tegen Omroep West bevestigt Elia dat hij de Urus achterin een vormende file heeft gereden. Volgens de voetballer is het normaliter rustig op dit traject rond dit tijdstip en toen de auto’s voor hem plotseling remden zonder alarmlichten, was het veel te laat om te reageren. Met dus als resultaat dat vier auto’s elkaar aantikten en flink beschadigd zijn geraakt. Maar Elia bevestigt dat het allemaal materiële schade is: er is niemand gewond geraakt.

Voor wie de Lamborghini Urus van Eljero Elia niet herkent: deze is eerder op beeld vastgelegd in het rood, maar later nogmaals verschenen in een felgroene wrap. Dat begon toch iets te veel op te vallen kennelijk, dus bij het ongeval ging het om een camouflagegroene kleurverandering. Het is bijna niet meer bij te houden hoe vaak sommige mensen een ander kleurtje wensen op hun auto, maar voor het juiste bedrag kan een wrapboer je op je wenken bedienen.

De term ’total loss’ is altijd een lastige, want des te duurder de auto, des te groter de kans dat oplappen nog zin heeft. De Lamborghini Urus van Eljero Elia is flink stuk, maar nadat de politie en de verzekering er klaar mee zijn zou hij wel eens het pad van de bekendste M4 CS van Nederland kunnen gaan volgen. Overigens is het niet voor het eerst dat Elia een klapper maakt met één van zijn dikbolides, in 2013 meldden we al dat zijn Bentley Continental GT flink beschadigd raakte na een ongeluk.

Fotocredit: MediaTV