De unieke Ferrari 550 van Eddie van Halen kan van jou zijn - Autoblog.nl

Got the feel for the wheel, keep the moving parts clean!

De jaren ’80 was een tijdperk dat niet alleen legendarische auto’s voortbracht, maar ook legendarische artiesten. Een van de grote namen uit de 80s hardrock was Van Halen. De in Nijmegen opgegroeide broers Eddie en Alex van Halen stonden aan de basis van deze band. Het was vooral Eddie die als gitaarvirtuoos een belangrijk aandeel had in het wereldwijde succes van de band. Helaas is hij sinds vorige maand niet meer onder ons.

Miura S

Een rockster leeft zijn leven ‘in the fast lane’, dus daar horen ook snelle auto’s bij. Als je vele miljoenen platen verkoopt speelt geld geen rol, dus daar hoef je het niet voor te laten. Eddie kon zich dan ook een leuk wagenpark veroorloven. Zo was hij onder meer de eigenaar van een geweldige rode Lamborghini Miura S uit 1972. Fun fact: dat is de auto die je halverwege het nummer Panama op de achtergrond hoort.

550 Maranello

Zo’n Miura, daar kan natuurlijk niets tegenop. Desondanks bezat Eddie nog een paar auto’s die de moeite waard zijn. Een van die auto’s gaat morgen onder de hamer. Het betreft wederom een volbloed Italiaan, namelijk een Ferrari 550 Maranello. Hoewel het op het eerste gezicht om een niet al te spannend zwart exemplaar lijkt te gaan is hij toch niet helemaal standaard.

Interieur

Dat valt vooral op als je de foto van het interieur gaat bekijken. Daar treffen we namelijk Sparco-kuipstoelen en een rolkooi aan. Deze Ferrari 550 is dus duidelijk klaargestoomd voor het meer serieuze circuitwerk. De auto onderscheidt zich verder met zijn velgen, die ook niet standaard zijn. Of er ook nog gesleuteld is aan de V12 is niet bekend. Zo niet, dan beschikt dit zwarte raspaardje over 486 pk.

Kilometers

Heel veel kilometers zijn er niet meer afgelegd, maar dat is ook logisch gezien de aanpassingen. De Ferrari 550 van Eddie van Halen heeft 45.000 kilometer op de klok staan. De vraag is natuurlijk ook nog of de ‘moving parts’ ‘clean’ zijn. Volgens de veilingsite is dat dik in orde, want er is goed voor de auto gezorgd. De lak is desondanks niet in topconditie, als we de foto’s zo eens bekijken.

Veiling

Uiteraard zal deze auto het niet moeten hebben van zijn aanpassingen, maar van zijn bekende eigenaar. De recente dood van de rockster zal zijn legendarische status – en daarmee de waarde van deze auto – ongetwijfeld ten goede komen. Het feit dat deze auto niet wordt aangeboden op een autoveiling, maar op gottahaverockandroll.com, zegt al iets over de potentiele nieuwe eigenaar. Bieden op de auto kan vanaf $200.000. De verwachting is dat de Ferrari 550 van Eddie van Halen goed zal zijn voor een bedrag tussen de $250.000 en $350.000. Bieden kan vanaf morgen.

Foto’s: Gotta Have Rock and Roll