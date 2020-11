Deze ruige Kia Sorento gaat terug naar zijn roots - Autoblog.nl

De Kia Sorento was ooit een echte terreinwagen. De nieuwe Kia Sorento probeert dat nu ook te zijn met de Yosemite Edition en de Zion Edition.

Grote SUV’s van Amerikaanse en Aziatische merken gaan vaak onze Nederlandse neus voorbij. Dat geldt niet voor de nieuwe Kia Sorento. Die is er namelijk ook als PHEV en dan wordt zo’n auto opeens toch interessant voor ons land. Hetzelfde geldt voor de Toyota Highlander die eerder vandaag voorbijkwam.

De eerste generatie Kia Sorento was nog een echte terreinwagen. Met zijn ladderchassis, vierwielaandrijving en lage gearing liet de Sorento je niet in de kou staan als je off-road ging. Er zitten echter meer mensen op een SUV te wachten dan op een terreinwagen. Sinds de tweede generatie is de Sorento daarom ook een typische SUV.

Bij een SUV gaat het niet zozeer om de off-roadcapaciteiten, maar meer om ruimte in combinatie met stoere looks. Op beide vlakken zit het wel goed met de vierde generatie Kia Sorento. Desondanks oogt de auto toch niet meer zo stoer als de eerste generatie dat destijds deed. Om te laten zien dat de Sorento wel degelijk een ruige inborst heeft toont Kia nu met de Yosemite Edition en de Zion Edition.

Verwacht niet deze auto’s bij de lokale Kia-dealer aan te treffen, want het gaat hier om concepts. Dat is dus een kleine domper, maar dat neemt niet weg dat deze Sorento’s er gaaf uitzien. De matgroene Kia Sorento is de Yosemite Edition die is samengesteld met rotsachtig terrein in gedachten. De zandkleurige auto is de Zion Edition, die vooral in de woestijn zijn mannetje moet staan. Beide varianten zijn uitgerust met spatbordverbreders, 23 inch grote terreinbanden en een bagagerek, inclusief extra verlichting. Ook is de bodem van extra bescherming voorzien.

Kia brengt deze auto’s dus niet als special editions op de markt, maar desondanks komen klanten niet met lege handen te staan. Kia komt namelijk met een accesoireslijn om de Sorento weer een stukje geschikter te maken voor het terrein. Of gewoon om de auto er wat stoerder uit te laten zien.

Het is niet bekend wat we in ons land van deze accessoires gaan zien. We weten in ieder geval wel dat de Sorento naar Nederland komt. Het gaat daarbij puur om de plug-in hybridevariant met 230 pk. Die moet vanaf €49.595 kosten, zoals we sinds gisteren weten.