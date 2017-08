De vernieuwde Maserati Ghibli is weer vernieuwd

Ze zijn er maar druk mee in Bologna.

Het luxe E-segment is een druk bevochten segment. De hoofdmoot word door drie Duitse merken verdeeld en een verdwaalde Zweed. Dan zijn er nog wat excentrieke maar waardige alternatieven als de Jaguar XF, Cadillac CTS en Lexus GS. Iets hoger in dit segment staat de Maserati Ghibli, de favoriete auto van Bram Moszkowicz. Deze auto is nu een kleine vier jaar onder ons. Ondanks dat het design nog altijd modern overkomt, zag Maserati mogelijkheden om de auto op diverse facetten toch fijn te slijpen. Maserati noemt het zelf ‘een belangrijke update’. Maserati geeft wel gas, want vorig jaar werd de Ghibli al iets bijgepunt en voor dit jaar is de Ghibli (rijtest) weer iets verfijnd.

Eerst even de uiterlijke wijzigingen. De Ghibli GranLusso kun je herkennen door een nieuwe voorbumper met andere chroomaccenten en een gewijzigde grille. Om te zien dat het de nieuwe Ghibli GranLusso is, zijn er diverse badges die duidelijk maken dat je in een luxe Ghibli rondtoert. Volgens Maserati zijn de uiterlijke wijzigingen niet alleen van esthetische aard, maar ook om de aerodynamica te optimaliseren. Het zou leuk zijn als de topsnelheid iets hoger komt te liggen, de Ghibli heet namelijk geen begrenzer die ingrijpt bij 250 km/u.

Verder heeft de nieuwe Ghibli GranLusso full-LED koplampen met Matric High-Beam om verblinding tegen te gaan. Ook zijn er nieuwe functies voor het ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) systeem. Hieronder valt het automatisch parkeren en de adaptieve cruise control, maar het systeem is nu dermate doorontwikkeld dat autonoom rijden binnenkort tot de mogelijkheden behoort. Misschien viel het je al op dat we de naam Ghibli GranLusso bezigden. Naar het schijnt komen er ook nog een Ghibli GranSport en nog een ‘gewone’ Ghibli. De prijzen en prestaties zijn nog niet bekend, maar zullen niet te veel afwijken.