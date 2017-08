Primeur: dít is de nieuwe Ferrari Portofino!

Verrassing: de California T heeft een opvolger.

In de aanloop naar de IAA in Frankfurt komen er vele primeurs. Gelukkig zijn er ook altijd verrassingen. Ondanks dat de Ferrari California T (rijtest) niet gedateerd overkomt, vond Ferrari het welletjes en voorziet het Italiaanse merk de auto van een opvolger. De Ferrari California was toch een beetje het ondergeschikte veulen in de Italiaanse stal. Niet zozeer door de praktische inzetbaarheid, maar het uiterlijk. Zeker de eerste generatie California was niet moeders mooiste.

Dat is met de Ferrari Portofino rechtgezet. Het is een bloedmooie auto geworden. Het resultaat heet de Ferrari Portofino, waarschijnlijk een samenvoeging van de twee favoriete drankjes van Enzo Ferrari. Het is de opvolger van de California, dus wederom een 2 + 2 cabriolet, automaat met dubbele koppeling en achterwielaandrijving. Ook ditmaal is er een metalen klapdak dat geheel elektronisch kan openen en sluiten. De Portofino is 4,58 meter lang, 1,93 meter breed en slechts 1,31 meter hoog.

Het mag dan de instap Ferrari zijn van dit moment, dat betekent niet dat je verlegen zit om prestaties. De 90-graden V8 levert maar liefst 600 pk bij 7.500 toeren en een koppel van 760 Nm. Geen koppelkromme, maar een koppel-tafelberg. Het koppel wordt geleverd van 3.000 tot 5.250 toeren. De performance is navenant: 0-100 km/u in slechts 3,5 seconden (California T: 3,6) en een topsnelheid van meer dan 320 km/u, terwijl de California stopte bij een schamele 316 km/u.

Prijzen zijn nog niet bekend. Voor de goede context, de Ferrari California T kost zo’n 237.000 euro. De Ferrari Portofino zal zijn publieksdebuut beleven op de IAA in Frankfurt.