De Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet is officieel

Mercedes presenteert dakloze luxe in Monterey.

Op Pebble Beach heeft Merc-Maybach het doek getrokken van de 6 Cabriolet. Vorig jaar werd de coupé aan de wereld getoond. Net als de coupé, heeft ook de cabrio een elektrische aandrijflijn. Vier elektromotoren zijn goed voor een vermogen van 550 kW/750 pk. De actieradius van het enorme vlaggenschip bedraagt 500 kilometer aan de hand van de NEDC-testcyclus.

Ondanks het formaat is het een rap ding. De 6 Cabriolet sprint in minder dan vier tellen naar de honderd. De top is elektronisch afgesteld op 250 km/u. De bijna zes meter lange cabrio werd gepresenteerd in de fraaie kleur Nautical Blue Metallic.

In tegenstelling tot de coupé, heeft de cabrio andere velgen gekregen. Wel koos Mercedes opnieuw voor een enorm formaat van 24-inch. Ondanks zijn enorme lengte is de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet een tweezitter.

Voor zover bekend gaan zowel de coupé als de cabrio niet in productie. Het is vooral een show van de Duitsers om te laten zien wat ze in huis hebben. Het huidige topmodel onder de luxe cabrio’s is de Mercedes Maybach S‑klasse Cabriolet. Van deze sloep worden slechts 300 exemplaren gebouwd. Je checkt de 6 Cabriolet in de gallery. Bewegende beelden van de dakloze sloep HIERRR.