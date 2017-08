Zwitserland: nieuwe Cayenne diesels krijgen GEEN kenteken

And the story continues..

Je kunt ‘m gewoon kopen in Zwitserland. De Porsche Cayenne Diesel. Bij de Zwitserse RDW hoef je echter niet op een kenteken te rekenen. Dit heeft te maken met een nieuwe maatregel.

Eerst even het geheugen opfrissen: de Cayenne met 3-liter dieselmotor kwam namelijk onlangs in het nieuws. De Duitse minister van Transport stelde dat het blok sjoemelsoftware had en er moest een terugroepactie komen. 22.000 Cayennes in Europa moesten van een update worden voorzien om sjoemelvrij door het leven te gaan.

Vermoedelijk naar aanleiding van dit nieuws heeft Zwitserland een registratieverbod opgelegd voor nieuwe Cayenne diesels. De diesels die al op kenteken staan mogen blijven rijden, mits ze de update bij de dealer krijgen.

De autoriteiten willen zo voorkomen dat er nieuwe besmette Cayenne diesels op de Zwitserse wegen verschijnen. Het registratieverbod zal mogelijk worden opgeheven als Porsche de Cayenne Diesel af-fabriek met de update gaat leveren. (via Reuters)