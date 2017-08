Deze Komo-grijze Golf op Marktplaats kost 75.793 Euro

Yep, ruim 75K voor een Golf.

Bij dat bedrag in combinatie met de term ‘Golf’ zou je normaal gesproken wellicht denken aan een Golf II Limited met drie kilometer op de teller, het Golf W12 prototype of een Golf III diesel met Heidi Klum in de achterbak. Maar nee, het gaat ‘gewoon’ om een Golfje VII R. Niet eens een GTI Clubsport S dus, of iets anders waarbij er sprake kan zijn van Wertanlage. Waarom dan toch de hoge prijs?

Nou ja, de Golf VII R is natuurlijk sowieso al niet goedkoop (vanafprijs 54.150 Euro). Plak er nog een paar extra’s op en je komt al snel in de buurt van de vraagprijs van deze auto met 10 kilometer op de teller. Dit exemplaar is bijvoorbeeld voorzien van het ‘bestuurdersassistentiepakket plus’, het executive-pakket en het winter-pakket. Daarnaast is ‘ie gespoten in de kleur Komo-grijs Nardo Grey, waar VAG-liefhebbers zo mogelijk nog heter van worden dan van Heidi Klum. Waarom is mij trouwens persoonlijk een raadsel:

De auto zit zo dik in zijn opties dat ‘ie zelfs acht wielen heeft, twee voor elke Akrapovic-uitlaat. Er zitten namelijk een setje 18″ én 19″ jetsers bij. Of dat alles de prijs rechtvaardigt laten we aan jullie uitgewogen oordeel over. Wie écht enthousiast wordt van deze moddervette Golf kan 75.793 Euro naar Van Beynum in Gouda brengen, waar de auto te koop staat.