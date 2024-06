De Volkswagen Golf 8.5 R (inclusief Variant) is hier [VIDEO]

De laatste en de dikste versie van de Golf 8.5 is hier: de Golf R.

Er ontbrak nog één auto in de line-up van de Golf 8.5: de absolutie topversie. Nadat vorige maand al de vernieuwde GTI Clubsport werd onthuld was het wachten nu nog op de Golf R. Nu is het zover: Volkswagen trekt het doek van de Golf 8.5 R.

333 pk

Laten we maar meteen beginnen met het vermogen, ook al wisten we dat al. De Golf R heeft nu 333 pk, terwijl de vorige 320 pk had. Dat wil zeggen: bij de introductie. De prefacelift kreeg op het laatst echter ook al 333 pk. Op motorisch vlak zijn er dus weinig vernieuwingen.

Niet dat dit nodig was, want 333 pk is natuurlijk serieus veel vermogen voor een ‘Golfje’. Hiermee kun je in een luttele 4,6 seconden van 0 naar 100 sprinten. De top is naar goed Duits gebruik nog steeds begrensd op 250 km/u, maar met het optionele Performance Package kun je daar 270 km/u van maken.

De wijzigingen zitten ‘m verder vooral in het uiterlijk, want het is ten slotte een facelift. Naast de nieuwe koplampen en achterlichten heeft de Golf R een agressievere voorbumper gekregen, met meer zwart. Aan de kont is er niet zo veel veranderd. Hier zien we nog steeds de bekende vier uitlaten en de diffuser. Wel nieuw zijn de 19 inch ‘Warmenau’-velgen. Die zijn optioneel, standaard krijg je 18 inch.

In de Golf 8.5 R kun je in principe kiezen uit vijf rijmodi: Eco, Comfort, Sport, Race en Individual. Die eerste is nieuw. Als je het Performance Package aanvinkt krijg je er nog twee modi bij: Special (voor de Nordschleife) en Drift. Met dit pakket krijg je ook een GPS lap timer en een G-krachtenmeter.

De Golf 8.5 R is er ook meteen als Variant. Die was er nog niet eerder met 333 pk. De Variant is twee tienden langzamer op de sprint, want betekent dat je in 4,8 seconden op de 100 km/u zit. Overigens was de Golf 8 R Variant bij ons niet leverbaar, dus het is nog even afwachten of daar nu verandering in gaat komen.

Volkswagen lanceert ook nog een special edition: de Golf R Black Edition. Die is – je raadt het nooit – zwart, met zwarte velgen, zwarte remklauwen en zelfs zwarte uitlaten. Niet echt speciaal, maar het sluit ongetwijfeld goed aan bij de doelgroep. Op de Black Edition krijg je standaard het eerder genoemde Performance Package.

Wat de Golf 8.5 R in Nederland moet kosten weten we nog niet, maar je kunt ‘m zeer binnenkort al bestellen.

Vergeet niet de video te checken, waarin Wouter de auto aan je voorstelt!