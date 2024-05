Vernieuwde Golf GTI Clubsport is klaar voor een rondje ‘Ring

Goed nieuws voor de hot hatch-liefhebbers: ook van de Golf 8.5 is er nu weer een GTI Clubsport.

Hot hatches zijn geen vanzelfsprekendheid meer anno 2024, maar Volkswagen houdt de hot hatch gelukkig nog in leven. Sterker nog: je kunt zelfs kiezen. Naast de gewone GTI keert nu de GTI Clubsport ook weer terug met de facelift. En er zit natuurlijk nog een vernieuwde Golf R in de pijplijn.

Maar eerst de GTI Clubsport. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: die krijgt niet meer vermogen. Net als voor de facelift beschikt de Clubsport over 300 pk. Intussen heeft de normale GTI wél meer vermogen gekregen (265 pk in plaats van 245 pk), dus het verschil wordt minder groot.

Qua uiterlijk kun je de vernieuwde Golf GTI Clubsport het makkelijkst herkennen aan de afwijkende voorbumper. De Clubsport heeft een soort pijlvorm in de grille, waar de reguliere GTI dat niet heeft. Verder heeft de Clubsport een grotere spoiler. Bovendien is er striping op de zijkant voor een extra racy look.

De velgen die we op de plaatjes zien (19 inch) kennen we al van de normale Golf 8.5 GTI, maar ze zijn nog steeds tof. Speciaal voor de Clubsport zijn er ook nog optionele lichtere velgen, die slechts 8 kg per velg wegen.

Over optioneel gesproken: er is ook een ‘Race package’ voor de Clubsport. Hiermee krijg je een Akrapovic-uitlaat én de begrenzer gaat eraf. In plaats van 250 km/u kun je dan maar liefst 267 km/u. Geen enorm verschil, maar goed, je gaat wel alle AMG’s voorbij op de Autobahn.

De Clubsport is binnenin vrijwel identiek aan de normale GTI, inclusief de stoelen. Het enige noemenswaardige verschil is de bekleding van de stoelen. De Clubsport heeft standaard stoelen in ArtVelours, zónder ruitjespatroon. Net als voor de facelift heeft de GTI Clubsport weer een ‘Special’-modus, waarbij de auto helemaal afgesteld is voor een rondje op de Nordschleife.

Wat de vernieuwde Golf GTI Clubsport moet kosten weten we nog niet. Sterker nog: de GTI staat überhaupt nog niet op de Nederlandse prijslijst. Daar komen we dus nog een keertje op terug.