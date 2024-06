Rode 190 Evo 2 met zes-in-lijn staat te koop in NL

Deze rode 190 Evo heeft een heuse zescilinder en je kan ‘m nog kopen ook!

Vorige week trok HWA het doek van de 190 EVO. Een geweldige restomod waarbij HWA erop aandringt om het vooral geen restomod te noemen. Het is een ‘re-creation’. Hoe je het ook wil noemen, het is een briljant apparaat. Mocht je het het gemist hebben, de HWA 190 Evo is in basis een 190. Die wordt helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Vervolgens komt er een nieuwe motor in en een heftige bodykit op.

Enig nadeel: je betaalt er flink voor: meer dan 7 ton. Hoe gaaf de HWA 190 Evo is, dat is wel érg duur. Het kan ook veel goedkoper, kijk maar naar deze 190 Evo. Net als de versie van HWA begon de auto zijn carrière niet als als Evo, maar is deze omgebouwd.

En net als de HWA versie ziet er geen viercilinder, maar een heuse zespitter onder de kap! Een groot verschil is dat het een zes-in-lijn is. Zoals jullie weten is een zes-in-lijn beter dan een V6.

Roe 190 Evo 2

Ook wel tof is dat de kleur anders is. De 190 E 2.5 – 16 was altijd Blauschwarz (kleurcode 199). In dit geval is ‘ie donkerrood. Het ziet er geweldig uit. De enorm heftige bodykit ziet er – wat ons betreft – zeer origineel en waarheidsgetrouw uit. Geen idee of het een originele kit is, want er zijn namelijk bedrijven die soortgelijke bodykits maken.

Speciale vermelding voor de velgen. Het lijken ons de Compomotive TH’s. Deze staan geweldig en passen perfect bij de 190. Sterker nog, ze lijken heel erg veel op de racewielen. Niet zo vreemd, Compomotive is een merk dat in eerste instantie racewielen maakt die je ook op sommige straatauto’s kunt krijgen.

Nadelen? Ja, het exterieur ziet er ge-wel-dig uit, maar bij het interieur was overduidelijk het geld op. Want hier zie je de natuurlijke habitat van de betere accountmanager uit de vroege jaren ’90.

Uit de tijd dat Mercedes gewoon één stuurwiel maakte en die in alle modellen monteerde. Een kaal interieur met racekuipen zou passender zijn, of eventjes een sportinterieur met Karo-bekleding zoeken. Dat zou ‘m helemaal af maken.

Wat kost dat dan?

Nog een minpuntje is de transmissie. Deze rode 190 Evo heeft namelijk een automaat. Nu maakte Mercedes puike automaten in deze periode, je moet geen haast hebben. De automaat reageert zo traag als Joe Biden op een vrij normale vraag.

De auto wordt op dit moment geveild. Op dit moment staat het hoogste bod op 15.100. Volgens de veiler moet het uiteindelijke bod op 40.000 euro uitkomen.

Dat is vrij optimistisch, lijkt ons. Aan de andere kant, het is alsnog 7 ton minder dan zo’n HWA 190 Evo. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

