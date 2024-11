De ID. Buzz is er nu voor minder dan €50k

Er is een nieuwe instapper voor de ID. Buzz, maar is die wel interessant?

De Volkswagen ID. Buzz heeft veel aandacht gekregen, maar echt een verkooptopper is het niet. Dit jaar zijn er tot op heden 115 verkocht. Dat komt omdat het nu eenmaal een prijzig hebbeding is. Volkswagen lanceert nu echter een goedkopere ID. Buzz instapper.

De instapper was voorheen de ID. Buzz Pro, maar daaronder komt nu de ID. Buzz Pure. Die is niet alleen kaler, maar heeft ook minder vermogen. Een stuk minder zelfs: 170 pk in plaats van 286 pk. Het koppel bedraag 350 Nm.

Soms zie je dat een instapversie wel de meeste range heeft, maar dat is ook niet het geval. De ID. Buzz Pure moet het doen met 331 km range uit een kleinere 59 kWh accu, waar de Pro 460 km ver komt. Ook kan de Pure minder snel laden, met 165 kW in plaats van 185 kW.

En wat kost de nieuwe ID. Buzz instapper dan? De ID. Buzz Pure is er vanaf €49.900. Dat scheelt €4.000 met de Pro. Voor dit geld ziet ‘ie er uiteraard niet zo mooi uit als op de foto’s. Als je die kekke two-tone lak aanvinkt in de configurator betaal je bijvoorbeeld al €2.890 extra.

Uiteindelijk is ‘ie niet enorm veel goedkoper dan de ID. Buzz Pro, terwijl de specs wel een stuk minder zijn. Misschien toch maar even doorsparen voor de Pro dus…