Volkswagen ID.Buzz langer, sterker en meer vermogen

De Volkswagen ID.Buzz krijgt een update. Hij is langer, komt verder, is sterker en krijgt meer vermogen als GTX.

Het is slechts twee jaar geleden dat de Volkswagen ID.Buzz op de markt kwam en het is tijd voor een flinke update vinden ze zelf. Veel onderhuids vooral.

Allereerst komt er een ID.Buzz met een lange wielbasis. Die is 25 centimeter langer en heeft daardoor niet alleen ruimte voor maximaal zeven personen, maar ook voor een grotere 86 kWh batterij. Daardoor heeft ie met een actieradius tot 487 kilometer maximaal. Afhankelijk van de uitvoering. Overigens is de “korte” versie vanaf nu ook te bestellen met een derde zitrij.

De achterwielaangedreven Pro versies worden voorzien van een nieuwe elektromotor die het verbruik moeten verbeteren en ook meteen het vermogen opkrikken van 204 naar 386 pk. De “korte” versie krijgt ook een nieuwe batterij met 79 kWh in plaats van de huidige 77 en het rijbereik stijgt daarmee 51 kilometer naar 461.

Ook de snellaadoptie krijgt een upgrade. De langere versie kan tot 200 kW snelladen en de normale uitvoering tot 185 kW.

Sportieve Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen introduceert ook meteen de Volkswagen ID.Buzz GTX. Die deelt zijn aandrijflijn met die van de ID.4 GTX. Dat betekent twee elektromotoren die samen 340 pk leveren. Daarmee is het ook meteen de eerste ID.Buzz die vierwielaandrijving heeft.

Een mooi GTX label, dus lekker snel. Nou van nul naar honderd doet de korte in 6,1 seconden en de lange in 6,5 seconden. Snel voor een busje in ieder geval.

Om de GTX saus extra kracht bij te zetten heeft VW andere schokdempers en veren gemonteerd, maar het is toch wel vooral uiterlijk. Wat wel interessant is, is het trekgewicht. Mag de gewone ID.Buzz maximaal 1.000 kilogram aanhaken, voor de GTX uitvoering is dat 1.800 kilogram en voor de lange is dat 1.600 kilogram. Niet slecht voor een elektrische auto.

Nog niet meteen naar de dealer rennen voor de sportievere GTX, die komt pas na de zomer.