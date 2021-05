Spanje verlaagt maximumsnelheid in bebouwde kom naar 30 - Autoblog.nl

Dus pas op als je naar Spanje gaat op vakantie, de maximumsnelheid in de bebouwde kom is echt verlaagd naar 30.

Voor autoliefhebbers in Spanje is het sinds gisteren afzien geblazen. In het hele land hebben ze namelijk de maximumsnelheid in de bebouwde kom verlaagd. Mocht je er vorige week nog 50, tegenwoordig is die snelheid bijna gehalveerd. Je mag -zoals de levensgrote foto bovenaan dit bericht al suggereert- nog maar 30.

30 is veiliger voor fietsers en voetgangers

Dat is de officiële lezing althans. En op zich kan ik daar wel inkomen. Kijk, in Nederland worden we zo ongeveer eerst op een fiets gezet (of een loopfiets) voordat we leren lopen. Wij weten niet beter dan dat er tweewielers rond ons heen suizen en passen ons weggedrag daar meestal wel op aan

In Spanje ligt dat echt anders. Ik zelf verplaats me redelijk vaak per fiets als ik in het land ben. Is gewoon lekker en ik ben en blijf een Nederlander, dus ik fiets. Nee, niet op de racefiets, daar ben ik nog niet dik genoeg voor. Een gewone fiets, dus ik rijd rustig.

Maar ik heb al meer dan eens meegemaakt dat ik een noodstop moest maken voor een vrachtwagen, van de weg werd gedrukt door een Seat Ibiza en ook dat voetgangers zonder te kijken oversteken en je wéér vol in de ankers mag om een aanrijding te voorkomen. Dus wat dat betreft is het wel een prima maatregel.

Maar voor de automobilist in mij is het vreselijk.

Want als je dacht dat je er met die maximale 30 km per uur bent, heb je het mis. Die snelheidslimiet geldt alleen op de tweebaanswegen in Spanje. Op een eenbaansweg binnen de bebouwde kom mag je nog maar 20. I kid you not. 20 is echt heel langzaam in een moderne auto.

Nou, hou je dan maar vast, want het kan allemaal nóg erger. Op plekken waar voetgangers oversteken, is de limiet verlaagd naar 10 kilometer per uur. De stukken met die beperking zijn gemiddeld zo’n 100 meter lang en er wordt gehandhaafd.

Maar de boetes zullen toch niet zo hoog zijn?

Hahaha, wat denk je zelf! Tuurlijk zijn de boetes dat wel. Ze gaan van 100 euro tot 600 euro inclusief de nodige strafpunten op je rijbewijs als je de maximumsnelheid overschrijdt. En een tip voor als je deze zomer met vakantie gaat naar de Costa, die punten kun jij met je Nederlandse rijbewijs ook krijgen. Ze tellen ze gewoon op en als je een aantal keer word gepakt, ben je dat pasje gewoon kwijt en mag je niet meer in Spanje rijden.

Kortom, wees gewaarschuwd.

Want je hebt zo een prent te pakken en dat is vervelend als je na een jaar wachten eindelijk weer eens van een welverdiende vakantie wil genieten.

En bovendien, als je de steden verlaat zijn er genoeg fijne bergweggetjes te vinden met weliswaar een snelheidslimiet, maar vrijwel zonder handhaving. Doe er je voordeel mee!

Olé!!