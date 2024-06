Dealer installeert stiekem GPS tracker in auto klant

Big dealer is watching you. Het wordt steeds gekker met de privacyschending dezer dagen. Je moet er al rekening mee houden dat je vriendelijke autodealer je stiekem aan het bespieden is.

Weinig voelt zo vuig als erachter komen dat je stiekem bespied en gecontroleerd wordt door iemand die je daar geen toestemming voor gegeven hebt. Van kijken in (patiëntendossiers) tot achtervolgd worden door privédectetives; de inbreuk op je privacy en integriteit is enorm. Toch hebben sommige mensen hier lak aan. Zo lang zij maar degenen zijn die de controle uitvoeren in plaats van gecontroleerd worden. Met dit soort mensen is het heel erg oppassen.

Vaak zijn het overheden en instanties die denken het recht te hebben jou als vrije burger te bespieden. Maar een Toyota rijder in Amerika, kwam erachter dat zijn dealer hem aan het bespieden was. Dit volgde uit het feit dat hij merkte dat er iets stroom vrat uit zijn accu wat hij niet kon verklaren.

Een onderzoekende blik onder de motorkap na wat inlezen op de webs, leverde een opvallende vondst op. Er was een Philips GPS tracker geïnstalleerd waar de OBDII-poort zit. Op de tracker zelf zit dan een andere OBDII-poort, dus feitelijk is de tracker ’tussen het systeem’ gezet om het een beetje inzichtelijk uit te leggen.

Klant Anthony Do was echter niet op de hoogte van deze gratis modificatie op zijn GR Corolla. En is er ook niet blij mee. Hij heeft de auto niet gefinancierd, dus er is geen motief voor de dealer om de locatie te monitoren voor een eventuele inbeslagname (los van het feit dat het dan nog steeds ‘bijzonder’ is).

Gezien het feit dat de tracker ook niet goedkoop is, doet dit de vraag reizen wat de dealer denkende is. Speculatie is dat de data die men verzamelt, verkocht kan worden aan partijen die daar belang bij hebben. Verzekeraars bijvoorbeeld. Maar als de klant niet op de hoogte is, lijkt dat wel reden voor een zeer terechte vertrouwensbreuk.

Zou jij het pikken als je dealer je stiekem in de gaten houdt? Of zou je ‘m een muilpeer geven? Laat het weten, in de comments!