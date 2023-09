VVD wil patserbakken voorzien van GPS trackers

Ja, big brother is watching you speciaal voor hen die met patserbakken door Rotterdam willen rijden.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Vrijheid. Mooi woord. Zeker met hun laatste proefballonnetje om iets te doen dat haaks staat op hun eigen naam. En dan bedoelen we niet op hun partijprogramma of hun kroonjuwelen. Nee, de naam. Net als zoiets als D66 een democratisch hangijzer als het referendum nooit af zou schieten. Oh, moeilijk.

Ok, wat is er nu aan de hand? Nou, dat gaan we je uitleggen. Zoals je weet hebben ze in Rotterdam nogal last van supercars en andere ‘patserbakken’ die met hun luide uitlaatgeluiden en asociale rijgedrag de mensen in de stad lastig vallen.

Patserbakken voorzien van GPS-trackers

Er zijn al enkele maatregelen getroffen, zoals de zogenaamde ‘lawaaipalen‘ en boetes oplopend tot wel 3.000 euro. Maar volgens VVD gemeenteraadslid Dieke van Groningen moet het veel verder gaan. De auto’s moeten namelijk voorzien worden van GPS-trackers. Op die wijze kan men dan de verkeershufters in de gaten houden.

Het raadslid heeft een voorstel ingediend bij burgermeester Aboutaleb. De Rotterdamse burgervader heeft toegezegd een verkennende vraag neer te leggen bij justitie.

Uiteraard hebben wij de grootste vraagtekens over het plan. Want ondanks dat we het tof vinden dat ze de ‘hufters knetterhard willen aanpakken’, is de manier waarop extreem omslachtig en waarschijnlijk nauwelijks effectief. Althans, met de beschikbare (summiere) informatie die er voor handen is. Wellicht dat we een we een hoop nog niet weten.

Gaat dit wel zin hebben?

Zoals bekend zijn het namelijk vaak huurauto’s of geleende auto’s. Of auto’s waarvan de rechtmatige eigenaar nog niet weet dat zijn auto weg is. Daarbij is een GPS-tracker niet goedkoop en pak je alleen die mensjes met hun getunede Scirocco 1.4 met regenpijp-uitlaat en de CLA45-uitgevoerde CLA180 diesel met drie versterkers.

Ook hebben we vraagtekens bij de privacy. Ja, een overtreder mag gestraft worden, maar wil je dan dat de overheid constant die persoon kan volgen? Wegens overlast? Want ze kunnen niet alleen zien waar je rijdt, maar ook hoe hard je gaat, bijvoorbeeld.

Volgens de VVD-er pakken de asocialen ‘onze vrijheid’ af door gevaarlijk te rijden en veel geluid te maken. Dus dan is een GPS-tracker genoodzaakt en te billijken.

Via: De Telegraaf.

Mooi lokaal proefballonnetje natuurlijk van deze VVD politica. Maar minstens zo belangrijk is het wat de verschillende partijen van plan zijn in hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november 2023