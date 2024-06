Mercedes: ‘Max zou er goed uitzien in zilver’

Mercedes heeft het paaien van de familie Verstappen nog niet opgegeven

Je zou zeggen dat klip en klaar is. Max heeft gewoon nog een contract voor 2025 dus die rijdt gewoon voor Red Bull. Dat Lewis vertrekt bij Mercedes F1 wil niet zeggen dat Max betrokken moet worden in de roddels over het te vullen zitje in 2025 naast George Russell. Maar niets is minder waar, de roddels worden constant gevoed door Mercedes.

Mercedes CEO wil Verstappen bij Mercedes

Nu is het weer CEO Ola Kallenius die tegenover Skysport DE lijkt te suggereren dat er altijd plaats is voor Max bij Mercedes. Waarschijnlijk mag Verstappen bij het hele veld aankloppen voor een zitje. Maar een CEO zou normaal gesproken iets handiger omgaan met deze vragen. Tenzij…

Kallenius liet vallen dat de beste coureur de beste auto wil hebben en dat het de taak is van het team om het beste pakket samen te stellen. Tot zover niets nieuws. Maar hij vervolgde dat voor 2026 de kaarten opnieuw geschud worden, dus wie weet (red: rijdt de Mercedes dan weer vooraan) . Hij sloot af met de uitsmijter

Ik denk dat Max er ook goed uitziet in zilver toch? Ola Kallenius stookt het vuurtje nog eens op

Kortom. Misschien moet Max wel gewoon naar Mercedes komen en een jaartje wachten tot de regelveranderingen in 2026, of misschien moet hij in 2026 naar Mercedes komen?

Ondertussen werd Toto Wolff na de door Verstappen gewonnen race in Spanje ook gevraagd naar ‘de situatie Max’. Hij gaf aan tegenover het journaille dat er op dit moment geen gesprekken plaatsvinden met de firma Verstappen.

Daarnaar gevraagd kon Cristian Horner het natuurlijk niet nalaten om smalend te reageren: Oh ze praten maar ze praten niet? Horner bevestigde daarna nogmaals dat Max gewoon in een Red Bull zal zitten in 2025.

Totdat Mercedes zijn tweede rijder voor 2025 bekend maakt zal dit spelletje wel voortduren en dan nog. Als die tweede rijder een duidelijk mindere god is, laten we zeggen ‘een Perez’, dan opent dit de deur natuurlijk weer voor speculaties dat het een ’tussenpaus’ zal zijn zodat Max in 2026 in kan stappen. Dus Verstappen in een F1 Mercedes, het zou zo maar kunnen. Maar het kan ook zomaar niet gebeuren.

Kortom: er zijn contracten, maar alles ligt nog open. Waar gaat Sainz nou eigenlijk naar toe?

via: Racingnews365