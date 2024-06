Deze Audi S6 op Marktplaats is een nepper met echte V10

Deze Audi S6 op Marktplaats is een nepper. Maar het is wel een echte S6. Hoe dan!??!!.

Gisteren schotelde waarde collega en Golf rijder @720s ons allen een artikel voor over de cosmetische industrie in Turkije. Nee, niet die tak die je nekharen op je bolletje plant en je tanden kapot vijlt om er ankertjes voor neppers van te maken. Maar de variant voor auto’s. Maak een W221 een W222, dat soort werk.

Het is een praktijk zo oud als de auto zelf, vermoedelijk. Maar voor de purist is zoiets altijd een beetje een rare exercitie. Laat het gewoon origineel. Het heeft altijd iets sneus als een X probeert een Y te zijn terwijl iedereen ziet dat het een X is. Omarm gewoon het feit dat je een 996 hebt met spiegeleieren op de neus en geen 997 met historisch verantwoorde ronde kijkers.

En toch, als het goed gedaan is, kan je het ook wel weer waarderen, ergens. Iemand doet er immers wel veel moeite voor. En soms is het nog kunstig gedaan ook. To each his own (m/v/i). Mocht het nu wel je ding zijn, zo’n ombouw, kijk dan even in Thailand op Marktplaats naar deze Audi S6.

Het lijkt een S6 te zijn van de C7 generatie. Maar het is stiekem de S6 van de C6 generatie. Er is echter een neuslift geweest en er zitten ook modernere wielen op. De achterkant is min of meer ongewijzigd gebleven, hoewel ook de lampunits hier niet zo uit de fabriek kwamen. Qua vorm zijn ze echter wel ‘C6’. Het interieur is gewoon zoals dat uit de fabriek kwam, zo op het oog.

Het is dus een nepper, want een C6 die zich als C7 verkleedt. Maar het is ook een echte, want dit is geen 1.8 TFSI. Onder de kap huist de bonkige ‘Lamborghini’ (ja en nee) V10 van deze generatie. In de S6 was die atmosferisch, in de RS6 geblazen. 5.2 liter inhoud beukt de Audi volgens de verkoper naar snelheden ‘boven de 300 km/u’.

Dezelfde verkoper, die luistert naar de epische naam Bro’s Cars, beschrijft de auto als ‘Een Meesterwerk van Snelheid en Luxe’. Over de ombouw wordt met geen woord gerept. Maar ze leggen je vast piekfijn uit waarom dat gedaan is en wat er eventueel de aanleiding voor kan zijn geweest. Er is ook nog een eentje op het kenteken, dus dat vraagt ook nog wat uitleg. Vraagprijs is 12.999 Euro. Koop dan?