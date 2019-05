Dealer verliest honderden auto’s door tornado

Moeder Natuur is een kille dame.

In de Verenigde Staten is een grote General Motors en Toyota dealer recentelijk getroffen door een ongelooflijk krachtige tornado. De wervelwind raasde door de staat Missouri en vernietigde daar alles op zijn pad. De nietvermoedende dealer werd in de nacht het slachtoffer van de tornado.

De dealer in kwestie was geen kleine. Bij de dealer stonden op dat moment namelijk ruim vijfhonderd auto’s, die vervolgens stuk voor stuk door de storm in het rond werden geslingerd. Volgens ooggetuigen plukte de wind, die naar verluidt snelheden bereikte van 250 km/u, de auto’s op alsof het speelgoedstukken waren. Op een dronevideo van iemand uit de buurt is goed te zien hoe ernstig de dealer was getroffen. De verschillende panden van het bedrijf kwamen er eveneens niet ongedeerd uit.

De tornado, die slechts enkele minuten in de buurt van de dealer was, ging aan de haal met grote SUV’s en pick-ups als de Toyota Tacoma, maar bijvoorbeeld ook met lichtere en kleinere auto’s als de Chevrolet Camaro.