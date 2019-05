Makelaar verdient dagelijks 11.000 euro, enkel door een Agera RS te hebben

Het gaat allemaal zo makkelijk.

Tegenwoordig kunnen bepaalde auto’s gemakkelijk worden gebruikt als investeringsmiddel. Wie op het juiste moment de juiste bolide koopt, kan deze na verloop van tijd weer doorverkopen voor een veelvoud van het aankoopbedrag. Vastgoedmakelaar Manny Khoshbin, @mannykhoshbin op Instagram, heeft dit recentelijk ondervonden toen iemand een bod deed op zijn Koenigsegg. In vijf maanden tijd was zijn Agera RS bijna het dubbele waard geworden. Slapend rijk worden, Manny laat zien dat het kan.

Hoewel Manny zijn geld heeft verdiend met het verkopen en investeren in huizen en panden, heeft hij naar eigen zeggen nog nooit zo snel zoveel poen gekregen. In een interview met CNBC legt Khoshbin uit hoe de deal tot stand kwam. Het verhaal is tamelijk interessant.

Khoshbin is namelijk degene die de allerlaatste Koenigsegg Agera RS op de kop wist te tikken. In een tijdsbestek van drie jaar maakte de Zweedse hypercarfabrikant slechts vijfentwintig stuks, waardoor de auto dus direct de status van verzamelobject toegedicht mocht worden. Khoshbin had echter geluk. De voor hem bestemde Agera RS sneuvelde tijdens een test in Zweden.

Op het eerste gezicht lijkt dit een tragische gebeurtenis voor de investeerder, maar de vork zat anders in de steel. Koenigsegg besloot het vijfentwintigste exemplaar alsnog te produceren. Sterker: de zogenaamde ‘Phoenix’ werd nog spectaculairder gemaakt dan hij aanvankelijk had moeten zijn. De recordhoudende Koenisgegg kreeg een 1.400 pk sterke motor, een aerodynamische achtervleugel t.w.v. 300.000 dollar en werd tenslotte op verschillende plekken gehuld in 24 karaat goud.

Khoshbin betaalde ongeveer een jaar geleden 2,2 miljoen dollar (omgerekend 1,96 miljoen euro) voor zijn Koenigsegg en was naar eigen zeggen niet van plan afscheid te nemen van het unieke apparaat. Een overenthousiaste verzamelaar wist hem toch op andere gedachte te brengen, door hem een bod te doen dat hij niet kon afslaan. Khoskin wilde 5 miljoen dollar (4,46 miljoen euro) zien van de man, uiteindelijk kwamen ze tot een overeenkomst bij 4,1 miljoen dollar, omgerekend 3,66 miljoen euro. Zo kon Khoshbin in slechts vijf maanden tijd bijna 2 miljoen euro rijker worden, ofwel een kleine 11.000 euro als we het bekijken per dag. Bi-zar.