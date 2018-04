Is de vernieuwde Chevrolet Camaro nóg lekkerder?

Is dat een vraag?

Nu we een drietal jaren hebben mogen genieten van de nieuwe Chevrolet Camaro, vinden de Amerikanen het alweer tijd om de wagen zijn neus te laten wassen. De huidige generatie Camaro wist de vijfde generatie op te volgen met een brutaal design, maar de facelift van het 2015-model injecteert een flinke dosis spierkracht in de wagen, waardoor hij wederom gretiger en stoerder uit de bus komt.

Dit is vooral te danken aan het nieuwe gezicht van de Camaro. Een vrijwel geheel nieuwe voorzijde, met andere koplampen, bumper en grille, geeft een frisse draai aan een auto die tot op heden al enorm aantrekkelijk was. Met name het SS-model (in het blauw) weet de juiste snaren te raken bij ondergetekende. Dit model heeft overigens een zogenaamde ‘flowtie’ aan de voorkant, wat een opgedroomde term is om aan te geven dat er meer lucht door de neus van de Camaro kan stromen. De aanpassingen aan de achterzijde zijn wat milder. Hier herkennen we eigenlijk alleen ietwat veranderde lampen.

Chevrolet snoert zichzelf de mond voor wat betreft mogelijke performance upgrades, maar laat wel weten dat het krachtige SS-model, met de oerdikke V8 in het vooronder, voortaan ook beschikbaar is met tientraps automaat. Dit dus naast de handgeschakelde zesbak die er tot voor kort enkel in te vinden was. Chevrolet voorziet de Camaro eveneens van de nieuwe Turbo 1LE viercilinder motor. Deze mildere, maar evengoed sportieve Camaro heeft 275 pk en produceert 400 Nm aan koppel. In tegenstelling tot vorige keer hoeven we ditmaal overigens niet te wachten op de convertible.