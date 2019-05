Waarom het vanochtend zo druk is op de Nederlandse wegen [update]

Altijd weer die stakingen.

Door de staking van het openbaar vervoer is het land vandaag enigszins op zijn gat gevallen. Zij die normaal gesproken met de trein, de bus of metro naar het werk of school gaan, zullen deze dinsdag een alternatief hebben moeten zoeken. Tenzij reizigers het geluk hebben precies op een van de weinige werkende routes te moeten zijn, zullen ze vandaag waarschijnlijk een behoorlijk probleem ervaren.

Het openbaar vervoer is vandaag gestaakt om aandacht en verandering te vragen voor de pensioenen. Op initiatief van de vakbonden is besloten het werk neer te leggen, in een poging de pensioenregeling aan te passen. De vakbonden willen dat de AOW-leeftijd wordt vastgezet op 66 jaar en dat het pensioen meestijgt met de inflatie. Daarnaast moet “iedereen”, dus inclusief de zelfstandigen, een pensioen krijgen en dienen mensen met fysiek zwaar werk eerder te kunnen stoppen.

Omdat de staking in Nederland voor de nodige opschudding zorgt in het openbaar vervoer en er praktisch niets rijdt, zullen mensen die doorgaans met het ov reizen een andere optie moeten zoeken. Ongetwijfeld blijft een gedeelte thuis, de meesten zullen toch een alternatief hebben gevonden. De auto, bijvoorbeeld, of de fiets.

De IJtunnel blijkt voor sommige fietsers dieper dan verwachthttps://t.co/LlZD5NN1Jt pic.twitter.com/4JUYdTwq40 — AT5 (@AT5) May 28, 2019

Vanochtend is de spits volgens de ANWB namelijk dubbel zo groot als gebruikelijk. Inmiddels hebben we het hoogtepunt achter ons gelaten. Voor 8 uur ’s ochtends stond er volgens de ANWB krap 700 kilometer file. Navigatie-app Waze spreekt daarentegen over liefst 993 kilometer, waarmee we in de buurt van het huidige record komen. Het aantal files in Nederland nam in korte tijd aanzienlijk toe, rond 07:15 was er bijvoorbeeld ‘slechts’ 170 kilometer aan langzaam rijdend verkeer.

⛈| De weergoden zijn ons niet goedgezind boven de #A12 bij Nieuwerbrug. Richting Den Haag wat file door dit pechgeval. pic.twitter.com/RyQRAPVPcO — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 28, 2019

De files waren aanvankelijk een gevolg van het grotere aantal auto’s op de wegen. De extra drukte zorgde op den duur ook voor een aantal ongelukken, bijvoorbeeld op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daarbij was het uitgerekend vandaag bijzonder slecht weer. Met name in het drukste gedeelte van het land, de Randstad, waren er flinke buien.

UPDATE: in een reactie op een vraag van Autoblog laat Waze Nederland weten dat zijn cijfers hoogstwaarschijnlijk accurater zijn dan die van ANWB en Rijkswaterstaat. Waze krijgt de informatie namelijk direct van zijn gebruikers. Daarbij wordt de situatie in Nederland beter in beeld gebracht dankzij een samenwerking met Wegstatus. Volgens Waze was er ongeveer tweemaal zoveel file als op een normale dinsdag.

Beeld: Weginspecteur Ron op Twitter