Deze Porsche heeft bizar veel kilometers gelopen

Alles is relatief, uiteraard.

Het is een veelgehoorde klacht: er wordt te weinig gereden met sportwagens. We krijgen de kritieken veelvuldig te horen wanneer er weer een blik supercars wordt opengetrokken voor een veiling bij RM Sotheby’s, Christies of de Apeldoornse Autoboulevard.

Auto’s met schrikbarend weinig kilometers in beter dan nieuwstaat. Auto’s waarvan je bijna bang word om ze te kopen en te rijden. Precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Nu zijn dit soort auto’s vaak een onderdeel van een collectie en je kan niet met tien auto’s tegelijkertijd op pad. Daarbij zijn het de postwagens met lage kilometerstanden die veel geld op brengen. Ideaal voor een veiling als je even vlug wilt cashen.

Er zijn voldoende exotische sportwagens met hoge kilometerstanden, maar die staan nu eenmaal niet zo vaak te koop. “Als ‘ie toch niets meer opbrengt, houd ik hem zelf wel” is dan het adagium. Toevallig hebben we er eentje weten te vinden, dankzij Lucas, een oplettende Autobloglezer. Hij wees ons op deze Porsche 911 GT3. Zoals je kunt zien is het er een van de 997-generatie.

De auto is origineel geleverd in Nederland, dus geen veel te jonge kentekenplaten voor deze auto. Nog een bijzonderheid is dat de auto afkomstig is van de eerste eigenaar en dat de auto altijd in onderhoud is geweest bij de Porsche dealer. Dat is fijner dan dat e auto wordt verkocht na 2 maanden en dat de boekjes ‘ergens moeten liggen’. De prijs van dit alles? Slechts 76.950 euro. Dat is voor een 911 GT3 niet bijzonder veel geld. Ligt er een anaconda onder het gras?

Jazeker. De vorige eigenaar heeft de auto namelijk bedoeld waar hij voor gemaakt is: rijden. In de afgelopen twaalf jaar is er namelijk flink wat kilometers mee afgelegd. De kilometerstand staat nu op 241.900 km. Dat is omgerekend iets meer dan 20.000 km per jaar. De auto is nog helemaal standaard, op de Europipe sportuitlaat na. Dan hoor je de heerlijk intense Mezger net even wat beter. Kopen? Check dan eerst ons Porsche 997 GT3 aankoopadvies!