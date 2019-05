Deze stoere Mitsubishi is een doekje voor het bloeden

Beter niets dan iets.

Nog niet zo lang geleden namen we afscheid van een negental auto’s die sinds kort niet meer in productie zijn of op hun allerlaatste benen lopen. Een van die auto’s was de Mitsubishi Pajero. De auto was hier al niet meer leverbaar sinds vorig jaar. Ondanks dat de auto de laatste jaren geen rol van betekenis gespeeld, gaan we ‘m toch missen.

De Pajero was een belangrijke auto voor Mitsubishi. Niet alleen vanwege het feit dat er 670.000 exemplaren van verkocht zijn, maar ook in de autosport. De Pajero wist namelijk de Paris-Dakar rally 12 keer te winnen. De grootste terreinwagen/SUV van Mitsubishi is nu de Shogun Sport, ook wel Montero Sport of Pajero Sport genoemd.

Ondanks die naam heeft de auto niet zoveel te maken met de Pajero. In technisch opzicht is de Shogun Sport bijna even stoer als de Pajero. De Pajero was nog een echte rauwdouwer dankzij het ladderchassis en deze Shogun Sport heeft ook een dergelijk chassis. Om de Shogun Sport toch wat stoerder te maken, heeft het merk de Shogun Sport SVP Concept. In samenwerking met Walkinshwaw Performance en Koni werd het onderstel herzien.

Net als de Amarok van Delta 4×4 werd de Shogun Sport SVP Concept aanzienlijk verhoogd. De spoorbreedte nam toe met 4 centimeter, zodat er ruimte is voor de 18″ lichtmetalen velgen met enorme BF Goodrich A/T banden. Verder is de Shogun Sport SVP Concept voorzien van PIAA verstralers. Zowel op de grille als, geheel volgens de heersende trend, op het dak. Enkele details bij de koplampen, achterlichten en spoiler zijn zwart gemaakt, volgens Mitsubishi. Niet dat we een fan zijn van het zwart maken van chromen accenten, maar de Shogun Sport heeft zoveel chroom dat het waarschijnlijk een verbetering zal zijn. Sterker nog, al het chroom rond de grille is te veel van het goede.

Onder de kap veranderde er niets. In het vooronder tref je een 2.4 viercilinder turbodiesel aan. Deze levert 185 pk en 430 Nm. Ondanks dat het officieel nog een concept is, wordt de belangstelling gemeten. Mocht er voldoende animo voor zijn, zal Mitsubishi het als een pakket kunnen gaan aanbieden.