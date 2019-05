Er komen meer i30 N-varianten aan

Kan alleen maar goed nieuws, toch?

Als er een auto de afgelopen tijd de verwachtingen heeft overtroffen is het de Hyundai i30 N wel. De reguliere i30 is een zeer capabele Golf-concurrent en de i30 N legt het vuur bij de Golf GTI aan de schenen.

Volgens onze Hot Hatch connaisseur @CasperH is de i30 N Performance zelfs beter dan de Golf GTi. Sterker nog, misschien is het wel de beste hatchbacks in zijn klasse. De Honda Civic Type-R is nog een streepje sneller, maar de i30 N is meer in balans, aldus onze testredacteur.

Het enige nadeel is dat de auto voorzien is van enkel voorwielaandrijving. Voor het betere circuitwerk uitstekend, maar voor het dagelijks gebruik is 275 pk op de voorwielen veel. Er gingen de laatste tijd al geruchten dat Hyundai werkt aan een versie met vierwielaandrijving. Niet alleen is het goed voor een snellere acceleratie naar de 100 km/u, voor Hyundai betekent het meer afname in (bijvoorbeeld) Alpengebieden. Auto’s als de Audi S3 en Mercedes-AMG A-Klasse doen daar goede zaken.

De grote baas van Hyundai N, Albert Biermann, heeft al vaker aangegeven dat vierwielaandrijving een reële optie is voor snelle Hyundai’s, maar concreet werd het nooit. Tot nu, want eindelijk krijgen we bevestiging dat Hyundai ermee aan het testen is. Aan het Australische Cars Guide verklapt een consultant van Hyundai dat integrale aandrijving voor de i30 N aanstaande is. Maar er is toch geen reguliere i30 met vierwielaandrijving ? Klopt helemaal. De AWD-setup van de Hyundai Kona past één op één met de i30. Ook de achterwielophanging van de Kona kan zo overgezet worden.

Daarmee rijst er een tweede vraag: komt er ook een Hyundai Kona N? In tijden van een Cupra Ateca en Skoda Kodiaq RS lijkt een dergelijke auto eerder noodzaak dan deugd. Het is bekend dat Biermann vorig jaar al een dergelijk prototype liet bouwen. Wanneer de nieuwe Hyundai N modellen op de markt moeten gaan komen is vooralsnog niet bekend.