Defensie neemt eerste elektrische voertuigen in ontvangst

Defensie gaat voortaan heel milieuvriendelijk rondrijden in elektrische wagentjes. Poetin zit al te trillen in het Kremlin…

De elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Hoezeer we het er ook mee oneens kunnen zijn, ontkomen gaan we er écht niet aan. En op zich is het ook helemaal niet zo slecht natuurlijk. Je hebt geen uitstoot in stedelijke gebieden en vooruit, op de snelweg ook niet.

En na een jaar of 3 zelf volledig elektrisch gereden te hebben, weet ik ook dat elektrische auto’s ook legio voordelen bieden ten opzichte van auto’s met conventionele motoren. Het rijdt lekker stil, altijd kracht voorhanden, weinig onderhoud, niet meer tanken… Nee, het is echt niet allemaal zo slecht.

Maar soms heeft ondergetekende het idee dat we een beetje doorslaan met z’n allen.

Ook ons leger gaat elektrisch

Want vandaag bereikte ons het persbericht dat ook onze krijgsmacht de eerste elektrische voertuigen in ontvangst heeft genomen. Het gaat niet om zware tanks, of andere dik bepantserde terreinbeulen, maar om karretjes die zich nog het best laten vergelijken met de bezorgwagentjes van Picnic.

In totaal zijn er 134 van deze elektrische wagentjes besteld. 117 zijn voor goederenvervoer, de andere 34 zijn bedoeld voor het vervoer van personen. En daar is een reden voor, zo lazen we DIKGEDRUKT en ONDERSTREEPT in het ronkende persbericht.

Defensie levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om klimaatverandering tegen te gaan. Aldus defensie, die hiermee haar steentje bijdraagt

Moet Defensie wel aan de elektrische voertuigen?

En daarmee zou dit artikel klaar kunnen zijn, maar niet zonder een persoonlijke noot van de auteur. Want mensen, wees eerlijk, slaan we nu niet een beetje door?

Als er 1 ‘bedrijfstak’ is waar klimaatverandering nou net géén rol zou moeten spelen, dan is het Defensie wel. Want kom op zeg, 1 raket die wordt afgevuurd helpt hoogstpersoonlijk alle ‘milieuwinst’ van deze onooglijke karretjes om zeep.

En bovendien, als er nou eens een echte oorlog uitbreekt en je die wagentjes mee moet nemen naar het slagveld, dan is dat nou niet echt de beste plek om ze alle 134 even een paar uurtjes neer te zetten om te laden. Mochten er al stroompunten zijn. Die in dat geval gevoed zullen worden door een dikke walmen uitbrakend dieselaggregaat.

Ik zie Poetin al kijken als hem dit bericht ter ore komt. Hij lacht zich hartstikke dood, terwijl hij nog een paar tanks (op diesel) en kruisraketten (op kerosine of andere raketbrandstof) ongehinderd naar het westen stuurt, waar de tegenstand geen kant op kan omdat de voertuigen eerst nog even moeten laden.

Hij is onze milieubewuste Defensie eeuwig dankbaar…