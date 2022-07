Koop de meest unieke Golf van Nederland op Marktplaats

Mooi is ook dat de meest unieke Golf van Nederland geen hobbyprojectje is, maar een origineel zo door Volkswagen geleverd exemplaar!

We hadden weer een klein kwartiertje tijd over in ons razend drukke schema en hier ter redactie slingeren we dan altijd direct Marktplaats aan. Kijken of er iets interessants te vinden is dat we kunnen delen met jou, onze zo gewaardeerde Autobloglezer.

Vanmiddag lazen we op onze site een artikel over een opgehoogde Lamborghini en dat bracht ons op een idee. Zouden er nog meer origineel opgehoogde producten van VAG op Marktplaats staan. En nou kunnen we een heel lang antwoord geven, maar dat doen we niet. Het antwoord is gewoon “ja”.

Een originele Golf Country op Marktplaats

Als eerste kwam bij ons op om eens te kijken of er nog ergens een Golf Country werd aangeboden en wat bleek; het is er precies 1. Deze rode waar je nu naar kijkt. En dat maakt hem met stip de meest unieke Golf van Nederland, is dat ook weer helder.

En voor de mensen die niet precies weten waar ze nou naar zitten te kijken, het betreft hier dus Volkswagens interpretatie van een terreinwaardige familiewagen uit de jaren ’90. Handig voor op de weg, nog veel handiger op de ongebaande paden.

Deze Golf staat echt zijn mannetje

Mocht je nou denken dat Volkswagen zich alleen heeft beziggehouden met wat uiterlijk vertoon op deze Golf Country, dan heb je het mis. In totaal is deze auto op 483 onderdelen aangepakt ten opzichte van een gewone Golf II.

Door middel van een buizenchassis werd de bodemvrijheid met 18 cm vergroot. Ook werd de Golf uitgerust met Syncro vierwielaandrijving. Door middel van een visco-koppeling levert de Country standaard 95% van de aandrijfkrachten op de voorwielen, maar onder gladde omstandigheden kan er maximaal 50% naar de achterwielen gestuurd worden.

In elke Golf Country ligt een 1.8 met 98 pk. Maar als je écht de heilige graal van deze auto wil hebben, zoek dan naar de ‘GTI-versie’. Daarvan zijn er 50 gebouwd, enkel en alleen voor het management van Volkswagen. Die auto had 108 pk en is dus niet zoveel sneller, maar wel veel bijzonderder.

Dit is de enige op Marktplaats

De Golf Country op Marktplaats waar we het vandaag over hebben, is een ‘gewone’. Al is dat ook relatief, want in totaal zijn er van de Country slechts 7735 exemplaren gebouwd, de laatste alweer 31 jaar geleden. De kans dat het er een stuk minder zijn geworden, is dus meer dan levensgroot.

Mocht jij dus interesse hebben in een bijzonder en zeldzaam stukje Duitse degelijkheid, kijk dan even op de advertentie op Marktplaats. De auto is origineel in Nederland geleverd en heeft een aantal jaar in de stalling gestaan en mocht pas net weer naar buiten. Hij kreeg meteen een nieuwe APK, dus met de algehele staat zal het niet heel erg slecht zijn.

De prijs kunnen we je helaas niet meedelen, die staat niet vast. Maar doe een goed bod, dan is ie misschien wel van jou…