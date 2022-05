De Manticore wordt het nieuwe gezicht van Defensie

Defensie gaat de komende jaren afscheid nemen van toch wel diverse iconische modellen. Daar komt een model voor terug: de Manticore. In verschillende vormen en maten.

Voertuigen met pensioen

Je kent ze vast wel: de Mercedes-Benz G-modellen van de landmacht, de Land Rovers van de marine en de laatste YPR-pantserrupsvoertuigen van de luchtmacht en marechaussee. De komende jaren gaan ze allemaal met pensioen. De reden: ze worden oud. De tijd heeft de techniek van deze machines ingehaald.

Manticore in 2023

Maar er zit wat spectaculairs in het vat bij Defensie. Vanaf de tweede helft van 2023 neemt de Nederlandse krijgsmacht een nieuwe militaire terreinwagen in gebruik: de Manticore. Inmiddels test Defensie volop met prototypes, voordat ze volgend jaar in dienst treden. In totaal krijgt Defensie een stevige 1.185 exemplaren. De deal werd al in 2019 gesloten.

Het nieuwe voertuig biedt militairen de mobiliteit om zich met hun uitrusting naar inzetlocaties te verplaatsen en daar onder zware crisisomstandigheden en in conflictsituaties mensen te kunnen helpen, beschermen of verdedigen.

Iveco Defence Vehicles

De leverancier van de Manticore is Iveco Defence Vehicles. Die hebben dus een leuke order ontvangen waarmee ze de komende jaren wel even zoet zijn. Dit bedrijf levert de Manticore in vijf hoofdtypes, in verschillende versies. Denk hierbij aan hardtops, soft-tops, pick-ups, gewondentransporters en Military Police/Airforce Security Vehicles. De eerste vier types zijn standaard voorzien een driekleuren camouflageprint.

Prototype Manticore

Op de foto’s in dit artikel zie je het prototype van de Manticore. Dit model is volgens de woordvoerder nog niet 100 procent gelijk aan de definitieve versie, maar geeft al wel een goede eerste impressie.

Wennen aan formaat

Volgens projectofficier luitenant-kolonel Henry van de Ven waren de reacties op de kazernes overwegend positief. “De meeste collega’s zijn tamelijk onder de indruk van de robuuste uitstraling, maar moeten ook wel even wennen aan het formaat. De laadruimte vormt een groot pluspunt en met de huidige situatie op de oostflank merk je veel waardering voor de verbeterde bescherming.”

Alles is mogelijk

Van de Ven: “Het voertuig is modulair en goed af te stemmen op specifieke missies. Situatieafhankelijk kunnen we de voertuigen voorzien van remote controlled wapenstations, bewapening (van mitrailleurs tot anti-tank-raketten), pantserpakketten, filter- en overdrukinstallaties voor optreden onder chemische dreiging, jammers en nog meer. Met de optie van een rookbuslanceerinrichting is een rookgordijn op te trekken, dat de gebruikers zelfs aan de warmtebeelddetectie van de vijand onttrekt.”

Modules te vervangen

Speciale rails en draadbussen anticiperen daarnaast nog op toekomstige ontwikkelingen voor nieuwe uitrusting. Ook zijn personeelsruimte en laadbak eenvoudig te vervangen door andere modules. Zo kan het voertuig ook nog een platform worden voor andere militaire toepassingen, zoals mortierdrager, luchtverdedigingsvoertuig en CBRN-verkenningsvoertuig. CBRN staat overigens voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.

Technische specificaties Iveco Manticore

Nu wil je natuurlijk wat technische specificaties weten van de Iveco Manticore. Onder de motorkap ligt in ieder geval een 6,7-liter zescilinder dieselmotor met 276 pk en liefst 1.000 Nm, gekoppeld aan een zestraps automaat. Op een volle tank moet je zo’n 600 kilometer kunnen afleggen, dit met snelheden tot maximaal 90 km/u.

Verder is de carrosserie gemaakt van extra stevig pantserstaal en hebben sommige versies zelfs ballistische- en mijnbescherming voor als het echt serieus wordt. Hoeveel Defensie aan wegenbelasting betaalt weten we niet, maar met een gewicht van 12.800 kilogram is de Manticore geen lichtgewicht voertuig. Het laadvermogen komt uit op 2.000 kilogram.

Andere kenmerken van de bijna zes meter lange, 2,8 meter hoge en 2,4 meter brede Manticore zijn schijfremmen rondom, permanente vierwielaandrijving met drie sperdifferentielen, regelbare bandenspanning via luchtpompsysteem. Dankzij die afmetingen kan de Manticore overigens zonder problemen in een C-130 Hercules-transportvliegtuig. Handig voor missies in het buitenland. Dat kan dan gewoon per ‘luchtpost’.