Definitieve beslissing achtcilinder C63: komt ‘ie wel of niet?

De achtcilinder C63 komt ‘ie wel of niet? Wij hebben het definitieve antwoord. Dat definitief moet je een met een korrel zout nemen.

Tot nu toe is de carrière van de Mercedes-C63 AMG niet heel erg denderend verlopen en dat komt voornamelijk door de motor. De voorgaande C63 had namelijk een V8 en de nieuwe een viercilinder PHEV-aandrijflijn. Dat zorgt voor een hoger gewicht (2.150 kg weegt ‘ie in totaal) en minder auditieve feestvreugde. En vreugde is een reden om een C63 aan tee schaffen.

Wij hebben er nóg niet mee gereden, maar de reviews zijn toe nu toe niet echt denderend. Nu willen we er graag zelf met open vizier instappen, maar we kunnen het ons voorstellen. Tel daarbij op dat de C63 op asfalt trager en dorstiger is dan een BMW M3 en je vraagt je af waarom men deze keuze heeft gemaakt.

Terug naar een achtcilinder C63

Mercedes zou dit zelf ook inzien en terug willen grijpen naar de V8. Althans, dat waren de geruchten die Car & Driver (toch niet de minsten) ontvangen had. De wereld werd ineens veel beter. Gras werd groener, de lucht werd blauwer en de vogels floten een mooier deuntje. Nou, juist niet die drie dingen waarschijnlijk, maar u begrijpt de strekking.

Maar… Auto, Motor und Sport ging het eventjes nazoeken en wat bleek: de komst van een C63 met V8 was pertinente onzin. Kwats!

Maar nu hebben we nog een uitspraak en nu eindelijk van iemand van naam, geen ‘ingewijden’ of ‘betrouwbare bron’. Het gaat namelijk om Michael Scheibe. Hij is de baas van AMG (de opvolger van Tobias Moers) en weet dus van de hoed en de rand.

Hij ontkent alle geruchten dat de V8 terugkeert voor de C63. Volgens hem is het de enige juiste manier om te elektrificeren en is het ook iets dat de concurrenten doen of aankondigen.

Krijgt de E63 dan ook een vierpitter?

En hoe zit het dan met de E63 AMG? De diverse media lijken elkaar een beetje tegen te spreken, want sommigen denken dat de viercilinder er komt, andere verwachten de V8-aandrijflijn uit de AMG GT63 E-Performance. Hoogstwaarschijnlijk wordt het geen van beide: de E63 AMG zal een zes-in-lijn krijgen met elektromotor en accu.

Dus, is hiermee het hoofdstuk gesloten? Nee, natuurlijk niet. Of de V8 nu wel of niet terugkomt, Mercedes zou dat nooit zeggen natuurlijk. Als ze bevestigen dat de V8 met de facelift terugkomt, wacht iedereen daarop natuurlijk. Nog een reden is dat Georg Kacher het nieuws meldde.

Kacher is misschien wel de beste autojournalisten die voor alle grote magazines (Car & Driver, Car Magazine, Autobild) schrijft en over het algemeen extreem goed geïnformeerd is. Dus ja, die V8 komt er niet, maar kijk er niet gek van op als ‘ie dus alsnog komt. Een andere optie is dat de V8 terugkomt voor andere markten dan de Europese.

Via: The Drive