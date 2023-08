Geruchten C63 met V8: pure nonsens

De geruchten dat de C63 een V8 gaat krijgen is complete nonsens.

Vooruitgang is voor sommige mensen heel erg lastig te bevatten. Wetenschap heeft aangetoond dat er enkele maatregelen getroffen dienen te worden om het een beetje leefbaar te houden op deze bloemkool. Dus dat betekent dat men een beetje op de uitstoot probeert te letten om deze zo laag mogelijk te krijgen.

Bij AMG was dat nogal een heet hangijzer. Naar het schijnt heeft Ola Kallenius (de Mercedes baas) de viercilinder PHEV erdoor heen gedrukt voor de C63 AMG, terwijl Tobias Moers (destijds de AMG baas) een dikkere motor wenste. Moers was zo boos dat hij zijn ontslag indiende en verkaste naar Aston Martin (waar hij overigens ook al weg is).

Geruchten C63 met V8

Ondanks dat een handjevol journalisten er mee gereden heeft en de orderboeken nog maar net geopend zijn, zeggen mensen dat de auto intens impopulair is. Ook gaan er geruchten dat de V8 terugkomt. Nou, we kunnen je mede delen: dat is complete lariekoek.

Het gerucht kwam bij Car & Driver vandaan, een van de vooraanstaande Amerikaanse autotijdschriften. Sterker nog, de redacteur in kwestie is Georg Kacher, een van de best geïnformeerde man in de autobusiness.

Bij Auto, Motor und Sport (misschien wel het meest toonaangevende automagazine ter wereld) verdiepten ze zich in deze geruchten. Bij hun ingewijden probeerde AMuS deze geruchten bevestigd te krijgen. Dat lukt helaas niet, want het is complete onzin. Volgens de bron van de Duitse publicatie is het ’totale nonsens’.

Viercilinder historisch verantwoord

Sowieso was het een heel erg sterk gerucht. De C63 AMG weegt al 2.150 kg en een V8 zal er flink wat power aan toevoegen. Ook is de auto ontwikkeld voor enkel en alleen viercilinders, een V8 kan nog wel eens lastig zijn.

Overigens is de viercilinder historisch verantwoord. Het topmodel van de W201 (de 190) had ook een viercilinder aan boord, de M102.983.

Het is natuurlijk allemaal geneuzel in de marge. Al jaren weet Tesla aan te tonen dat een ultiem snelle elektrische sedan gewoon mogelijk is. Omdat Tesla daar eerder aan is begonnen, hebben ze ook 300-500 kg voordeel én een betere range dan de EV sedans (EQE en EQS) van Mercedes. Stel je voor: de prestaties van een Plaid met de aankleding van een luxe Benz en de rijeigenschappen van een AMG…

Dus misschien is de stelling niet: de PHEV is de juiste oplossing. Neem, Mercedes had moediger moeten zijn er een volledig elektrische auto van had moeten maken. Uiteindelijk is dat toch wat ze moeten gaan doen in de toekomst.