Mercedes C63 met vierpitter is een belachelijke flop

Vaak schrijven we over auto’s die een belachelijk succes zijn. Maar de Mercedes C63 AMG met vierpitter is een belachelijke flop.

Iedereen moet mee in de push voor een beter milieu. Ook, of misschien zelfs vooral, als dat alleen op papier het geval is. Een verkwistende dinosaurus zíjn die van hot naar her vliegt om de wereld te redden is oké. Maar een verkwistende dinosaurus líjken naar de buitenwereld toe, dat is onvergeeflijk. We leven immers in een post truth samenleving waar het beeld dat je naar buiten uitstraalt vele malen belangrijker is dan de werkelijkheid van je bestaan.

Vierpittertje in loodzware auto

Zo kon het gebeuren dat Mercedes voor de nieuwe C63 AMG opteerde voor een vierpittertje. Dat is wel even slikken voor de afficionado’s. Voorheen had de C63 sinds altijd een bonkige V8 onder de kap. Dat was zelfs al zo sinds de C55 W203 AMG. En eigenlijk was dit ook meteen de grootste aantrekkingskracht van het model. Voor een scherp sturende circuit-tijger moest je immers de BMW M3 hebben. Maar voor een niet aflatende mokerhamer voor de Autobahn met een epische soundtrack, was de C63 je aangewezen gereedschap.

Hart en ziel

Met het verdwijnen van de V8 werd dus letterlijk het hart en de ziel van de C63 eruit getrokken. Daarvoor in de plaats kwam een vierpitter met een hele (zware) bak technologie die de auto op papier ‘modern en zuinig’ maakte. Plug-in hybride aandrijving, een elektrische turbo, vierwielaandrijving, alles zit erop. Maar het eindresultaat, wordt door niemand geliefd. Op papier biedt de de C63 680 pk en is het verbruik ruim 1:14. In de praktijk heeft de aandrijflijn duidelijk last van de 2.165 kilo die meegetorst dient te worden en is het verbruik eerder 1:7.

AMG kopers niet schijnheilig genoeg

AMG kopers waren misschien al nooit de doelgroep voor schijnheilige producten. Maar nu blijkt dat niet alleen de AMG koper afhaakt, maar dat er überhaupt geen doelgroep is voor de nieuwe C63. Zelfs volgens het Mercedes-minnende MBPassion, is de nieuwe C63 een Ladenhütter. Dat is een Duitse term voor auto’s die niet uit de showroom te branden zijn. De oudere BMW M3 met zes-in-lijn onder de kap veegt volgens MBPassion de vloer aan met de C63 qua verkoopcijfers. Niet alleen omdat de M3 wél een belachelijk succes is. Maar ook omdat de nieuwe C63 gewoon bijna niet wordt verkocht.

Glorieuze terugkeer bonkige V8

Mercedes heeft naar verluidt inmiddels ook de fout ingezien. Althans, als we het hardnekkige gerucht mogen geloven dat met de facelift van de W206, de V8 ‘gewoon’ terugkomt. Een heugelijke overwinning van de dino’s over de wokies dus. Waarvan akte.