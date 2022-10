Dochter DeLorean komt óók met nieuwe DeLorean

Will the real DeLorean please stand up?

Mocht je het gemist hebben: DeLorean is eindelijk uit de dood opgestaan. Na een hele lange aanloop presenteerden ze in mei de DeLorean Alpha5. Dit is een fraaie EV, maar afgezien van de vleugeldeuren en de naam heeft deze helemaal niks met het oude DeLorean te maken.

Iemand die in ieder geval niks met deze auto te maken wil hebben is Kat DeLorean. Inderdaad, de dochter van… In mei klom ze al in het toetsenbord om duidelijk te maken dat de Alpha5 absoluut geen echte DeLorean is.

“DeLorean Motor Company is niet het bedrijf van John DeLorean. DMC is niet 40 jaar oud en niet gelinkt aan de DeLorean-familie,” zo schreef ze op Instagram. Ze deed er nog een schep bovenop: “Stop met liegen en stop met praten over John, hij verafschuwde jullie”.

Kat DeLorean is dus niet voor de poes. Ze laat het ook niet bij woorden, want ze gaat zelf het goede voorbeeld geven en een échte nieuwe DeLorean bouwen. Deze zal wel gaan lijken op de DMC-12.

Toch is ook dit een hele vrije interpretatie van de DMC-12. Er zijn wel genoeg verwijzingen. Natuurlijk zijn er de gullwing-deuren, maar ook de achterlichten en de lijn die over de hele lengte van de auto loopt verwijzen naar de DMC-12.

Aangezien de naam DeLorean Motor Company al in gebruik is kan Kat DeLorean niet zomaar haar eigen achternaam gebruiken. Daarom heeft ze een nieuw bedrijf in het leven geroepen, genaamd DNG Motors. Dit staat voor DeLorean Next Generation.

Het model krijgt de naam Model-JZD mee. Dit zijn de initialen van John DeLorean, die voluit John Zachary DeLorean heette. Kat wil met deze auto dus een eerbetoon aan haar vader brengen, die in 2005 de laatste adem uitblies.

Over de techniek is nog niks bekend. We weten niet eens of het een elektrische auto wordt, maar dat is wel aannemelijk. Vooralsnog lijkt de auto niet meer te zijn dan renders, maar in januari moet het eerste prototype gebouwd gaan worden in Detroit.