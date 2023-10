Mensen willen geen elektrische auto rijden

Een van de grootste fabrikanten ter wereld stelt het opvoeren van de productie van EV’s uit, omdat mensen gewoon geen elektrische auto willen rijden.

Nou, het moest zo makkelijk zijn. De elektrische pick-up zou wel eventjes de boel wakker komen schudden. Tot nu toe gaat het nog niet van een leien dakje. De Tesla Cybertruck is heel erg populair op het internet, maar de eerste exemplaren moeten nog aan klanten worden uitgeleverd.

Dan is er de Ford F-150 Lightning, de elektrische variant van de extreem populaire pick-up. Wat blijkt: er was aanvankelijk een enorme run op die Fords, maar dat waren een paar early adopters die graag het nieuwste van het nieuwste willen hebben. De verkoop van de F-150 Lightning is dramatisch teruggevallen.

Maar het wordt nog erger. General Motors stelt het opvoeren van de productie uit van twee heel erg belangrijke auto’s. Het gaat om de reeds geïntroduceerde Chevrolet Silverado EV en de GMC Sierra EV. Nu is dat niet direct een heel schokkend iets. Automerken hebben wel vaker moeite om een deadline te halen. Zeker als het gaat om elektrische auto’s duurt het wel eventjes voordat ze de productie op orde hebben.

Mensen willen geen elektrische auto

Maar dat is niet het geval. General Motors heeft namelijk gewoon de techniek al klaar liggen. De auto’s in kwestie zijn ook uitontwikkeld. De tweede fabriek staat ook al klaar. In principe is er geen reden om te wachten met het opvoeren van de productie van deze twee elektrische monsters. Maar waarom wachten ze dan zo lang?

Nou, dat is eigenlijk te stom voor worden: ze verwachten niet dat veel mensen ze gaan kopen. De Rivian R1T is een wat compactere pickup en past perfect bij de wereldverbeteraar uit Californië of Oregon. De GMC Hummer EV is de minst milieuvriendelijke auto ooit gebouwd en alleen daarom al in trek bij een bepaald publiek.

De Chevrolet Silverado EV en GMC Sierra EV zijn daarentegen gewoon pick-ups, maar dan elektrisch. En de vraag naar dat soort auto’s schijnt er nauwelijks te zijn. De pick-up eigenaar zweert vooralsnog voor een dikke atmosferische V8 onder de kap, het liefst met flink wat cilinderinhoud.

13 tegen 143.467

De Chevrolet Silverado EV wordt weliswaar aangeboden, maar niet veel mensen bestellen er eentje. Tussen juli en september van dit jaar verkochten Chevrolet in héél de VS slechts 13 exemplaren. 13! Man, er zijn in die periode zelfs meer Alfa Romeo Giulia’s verkocht in Nederland. Ter referentie, GM verkocht in diezelfde periode 143.467 Silverado’s op benzine of diesel.

De nieuwe fabriek komt er uiteindelijk wel, maar dat zal nog wel eventjes gaan duren. De verwachting is dat eind 2025 de elektrische monsters geproduceerd gaan worden in de nieuwe productiefaciliteit.

Een andere reden die we zomaar eventjes aanhalen zijn de aankomende verkiezingen. Heel toevallig wordt het opvoeren van de productie over de verkiezingen heen getild. De uitslag daarvan staat nog allerminst vast, maar als Donald Trump weer de macht pakt (dat is nog steeds niet een ondenkbaar scenario), hoeft GM niet eens de tweede fabriek te openen. Trump heeft zich al uitgesproken tegen de elektrische auto en dat het vooral Amerikaanse banen kost.

