Hyundai komt met opvolger van de Mazda 121 berenvelgen

Kennen jullie die 121 berenvelgen nog? Deze Mickey Mouse wielen van Hyundai lijken daar de opvolger van te zien.

Sommige speciaaltjes zijn gewoon eenbeetje maf. Nog niet zo lang geleden hadden we het namelijk over speciale Volkswagen Golf-modellen: de Bon Jovi, Rolling Stones en Pink Floyd. Ja, dat was ooit een dingetje. Of wat te denken van de Volkswagen Golf GTI Campaign/Pirelli, met de Pirellig velgen met Pirelli-logo’s erin. Hoe grappig was dat?

Dat was bijna net zo grappig als de Ronal-berenvelgen op de Mazda 121. Geen idee of dat ook een special edition was, maar leuk was het wel. We hebben nu iets voor je in dezelfde trant: de Mickey Mouse-velgen op deze speciale Hyundai Ioniq 5.

Hyundai opvolger berenvelgen

Disney (het bedrijf) viert dit jaar zijn 100-jarige verjaardag. Dat vieren ze onder andere met een bijzondere editie van de hoekig vormgegeven Hyundai. Geen idee wat Hyundai en Disney voor elkaar hebben betekent de afgelopen eeuw, maar ze vieren het samen met de ‘Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition’.

De kleur is Gravity Gold, een zijdemat-gouden kleur. Matte lakken staan niet op veel wagens, maar de Ioniq 5 komt er goed mee weg. Uiteraard zijn er diverse badges in het interieur en exterieur die verklappen dat dit een bijzondere auto is.

Het meest opvallend zijn echter de velgen. Volgens het persbericht lijken de wielen op ‘de wereld van Disney’, maar wij zien er vooral het gezicht van Mickey Mouse in. Ten opzichte van het concept-model van een tijdje geleden is de speciale projector-lichtbalk aan de voorzijde komen te vervallen.

1.000 setjes

Hyundai gaat er 1.000 van bouwen, dus er komen 1000 setjes van de velgen Allemaal onderdeel van de Disney100-campagne. De komende gaat Disney zijn verjaardag op allerlei manieren vieren en Hyundai is daar automotive partner van. Of er ook exemplaren naar Nederland komen, is niet bekend.

Het enige dat wij wel weten dat is dat deze velgen een absolute hit gaan worden. De komende jaren gaat dé velg worden die wij allemaal onder onze Ioniqs willen monteren. En bij de volgende verkiezing van – wat is nu de mooiste velg ooit gebouwd – gaat ‘ie absoluut voorbij komen.

Meer lezen? Dit zijn 19 iconische velgen uit de autohistorie!