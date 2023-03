Man maakt blubberdikke uitlaat voor nieuwe Corvette C8

De uitlaat voor deze Corvette is echter niet bedoeld om meer broem broem geluiden te maken…

De Chevrolet Corvette C8 is een belachelijk succes. Na jaren, nee, decennia van geruchten, heeft GM voor de nieuwe generatie eindelijk gekozen om de motor achter de inzittenden in te bouwen. Meer dan ooit is de Corvette daarmee een ‘Ferrari voor minder’ geworden. Hoewel de prijzen door dealers vaak zo ver opgeblazen worden dat je alsnog een enorme bak geld kwijt bent voor je ‘Vette op het moment.

Nu zijn er dus dingen veranderd voor de imagobooster van Chevrolet. Maar sommige dingen, zijn ook hetzelfde gebleven. In de nabije toekomst komt er een elektrische ‘Vette. Maar voorlopig hebben alle modellen nog een bonkige V8 onder de kap. De instapper heeft een atmosferische 6.2. Dat is gewoon nog een ‘pushrod’ motor. Geen bovenliggende nokkenassen en dat soort nonsens dus, maar vooral veel cc’s en veel echte power. En een indrukwekkend geluid.

Dat geluid is de de reden voor een bijzondere zelfbouw modificatie van Larry Lee. Hij wilde niet het geluid van de V8 nog eens extra accentueren met een blèrpijp. In plaats daarvan wilde hij juist de koude start wat neutraliseren voor de buren. Naar verluidt woont naast Lee een lesbisch koppel dat allebei ‘Karin’ heet. Bij het minste geringste onwelgevallig geluid, volgt vermoedelijk een klacht aan de autoriteiten. Dat of Larry is gewoon heel erg sociaal en slim actief op de socials.

De afneembare einddempers die hij heeft gefabriceerd, ontnemen de V8 van zijn wildste schreeuw. Nog steeds hoor je wel dat er een flinke krachtbron aanwezig is, maar het geluid is daadwerkelijk een stuk ‘gedempt’. Larry zegt dat hij een stukje weg kan rijden van de bebouwing en de dempers dan kan verwijderen. Wat dan wel weer de vraag oproept, waar hij die onhandige dingen laat. Voor je het weet, klaagt er weer iemand voor rommel op straat…Koop dan?