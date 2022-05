Nee F1, niemand maakte je blij met de drone in Barcelona

De Formule 1 had weer wat nieuws verzonnen in Barcelona door af en toe een drone in beeld te brengen.

De oplettende kijker merkt op dat de F1 regelmatig iets nieuws probeert. Andere graphics, camerapunten, de introductie van de helmetcam. Noem maar op. Allemaal manieren om de kijker vast te houden en om nieuwe kijkers aan te trekken. Laten we zeggen dat niet elke nieuwigheid ook daadwerkelijk een verbetering is.

In die categorie hadden we gister een drone in Barcelona. Het leek de Formule 1 een goed idee om een zogenaamde FPV–drone in te zetten. Deze vliegende apparaten kunnen aan de hand van een goede piloot allerlei toffe capriolen uithalen.

De toegevoegde waarde om deze livebeelden tijdens een Grand Prix in beeld te brengen ontgaat ons een beetje. Helemaal als je beseft dat er ook gewoon een helikopter vliegt en wél mooie beelden maakt.

Het regende op sociale media dan ook klachten. Dat de dronebeelden meerdere keren in beeld werden gebracht met een exact dezelfde vliegroute hielp ook niet mee. De auto’s waren op een behoorlijke afstand van het vliegende ding. Niet zo gek ook, want de drone kan niet te dichtbij komen in verband met de veiligheid.

De vraag is natuurlijk of de Formule 1 het aandurft om na zoveel klachten de drone nog een keer van stal te halen bij een volgende Grand Prix, of het hierbij laat.

Heb jij wel genoten van de fantastische drone tijdens de GP van Barcelona? Laat het weten in de comments!