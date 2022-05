Stand na GP Spanje 2022 en 6 dingen die ons opvielen

Alle informatie die je nodig hebt bij de lunch: de stand na de GP Spanje 2022 en diverse dingen die ons opvielen.

De GP van Spanje is voor ons Nederlanders vaak een bijzondere race. Het is immers toch de GP waarbij we en masse Formule 1-fan werden. En de Nederlandse Formule 1-fans die er al waren, werden nog meer fan van het fenomeen Max Verstappen.

Onlangs dat Red Bull het altijd goed deed op het Circuit van Barcelona-Catalunya, was Mercedes hier altijd oppermachtig. Sinds de winst van Verstappen in 2016 won Lewis Hamilton elk jaar deze race. Tot gisteren! Daarnaast gebeurde er een enorme hoop in alle rangen, standen en overzichten. Voordat we beginnen hiermee, zijn er zes dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend:

Rollen omgedraaid

De betrouwbaarheid van de auto’s is dit jaar iets minder. Dat levert wel meer spektakel op in de races en uitslagen. Verstappen viel dit jaar al twee keer uit. Charles Leclerc kon gisteren vanuit leidende positie de zure vruchten plukken. Bij Ferrari was het tot nu toe juist de stabiele auto en hoge mate van betrouwbaarheid die indruk maakte. Het zal hopelijk een toevalstreffer zijn, maar het zorgt er wel voor dat bij Red Bull iedereen er van profiteert.

Leclerc en Verstappen klasse apart

Nog even terugkomend op Leclerc en Verstappen, die twee zijn wel een klasse apart. Het is dat Verstappen een uitstapje pakte door wat wind in de rug (net als Sainz) en dat Leclerc uitviel, maar anders reden die twee kemphanen gewoon weg bij het hele veld. In de kwalificatie heeft Ferrari de overhand, maar in de race is het erg close. Dit zal nog wel het sezoen zo doorgaan.

Mercedes is weer terug?

Iedereen wilde graag het belangrijkste nieuws duiden, wij ook dus bij deze. Mercedes is weer terug! Ja, echt: Mercedes had kunnen winnen! Eh, nee. Dat niet, maar de achterstand is aanzienlijk minder geworden. In de kwalificatie zaten Hamilton en Russell er goed bij. In de race was het verschil alsnog vrij groot, want Leclerc en Verstappen reden bijna een seconde per ronde weg van Russell in de openingsfase.

Dan is Mercedes niet ‘weer terug’. Aan de andere kant hebben ze duidelijk een stap gemaakt. Houd er ook rekening mee dat op Spanje Mercedes veel meer data heeft om mee te werken (het is ook het wintertest-circuit). Verstappen kwam niet voorbij aan Russell door een haperende DRS en weinig inhaalmogelijkheden. Mercedes heeft overduidelijk een stap in de goede richting gezet, maar qua positie verandert er vooralsnog weinig.

Perez is ook een geweldige vent

Sergio Perez kan nu eindelijk doen waarvoor hij is aangenomen. De perfecte ‘wingman’ zijn voor Verstappen. En ja, dat zorgt ervoor dat hij zijn eigen race moet opofferen. Dat deed Cal Naughton Jr ook voor Ricky Bobby. Dankzij het uitvallen van Leclerc moest Verstappen winnen om zo maximaal te kunnen profiteren van de pech van de Monegask. Perez zat precies op het goede niveau qua sipheid/zakelijkheid. Als coureur moet het je namelijk wel wat doen, maar hij maakte er verder geen groot issue van. Is het de mooiste overwinning op deze manier? Nee, maar dit soort buitenkansjes moet je op deze wijze aangrijpen zoals Red Bull heeft gedaan. En voor de mensen die het sneu vinden voor Pérez: dan moet hij maar vaker vooraan meestrijden.

Hamilton is nooit weggeweest

Ja, Hamilton wilde opgeven na de eerste ronde. Niet omdat hij er geen zin meer had, maar uit een puur zakelijke beslissing. Als er geen kans is op scoren, konden ze niet beter de motor sparen voor volgende race? Dat is een nuchtere afweging van de Brit. Gelukkig rook het team punten en zette Hamilton een dijk van een race neer. Hij gleed als een mes door de spreekwoordelijke boter. Nu is het verschil met de andere teams en Mercedes alsnog vrij groot, maar op Spanje is het alsnog erg knap. Hij moest een plaats aan Sainz teruggeven om de motor te sparen. Maar voor alle twijfelaars: Hamilton is er altijd nog en hij is nog altijd bovengemiddeld goed. Zijn auto werkt alleen niet elke race mee.

De nieuwe regels helpen echt!

Uiteraard waren we uiterst sceptisch met de nieuwe regels. Zeker omdat je weer duidelijk twee favorieten ziet voor de titel. Maar ja, daar doen de regels niet zoveel aan. Er zullen altijd verschillen zijn. Normaal gesproken was de GP van Spanje altijd erg saai, maar nu waren er meer inhaalacties dan voorheen. Met name die inhaalactie van Verstappen op Bottas was een pareltje.

De auto’s kunnen elkaar nu beter volgen. Ook gaaf is dat de bandenstrategie vrij onvoorspelbaar is. In plaats van 1 stop en rustig banden sparen, was het de twijfel tussen 2 of 3. We zijn af en toe erg ‘streng’ naar de GP van Spanje, maar op deze wijze mag ‘ie gewoon op de kalender blijven staan, met dank aan de nieuwe regels.

Rijderskampioenschap

Eigenlijk verandert er wel wat in dit overzicht. Max Verstappen pakt de leiding van Charles Leclerc, die alsnog ferm tweede is. De strijd is nu weer bijna gelijk. Opvallend is dat Russell beter presteert dan Sainz, ook over het hele seizoen. Achter de coureurs van de Top 3-teams zien we drie constant presterende rijders: Norris, Bottas en Ocon halen bijna elk weekende het maximale uit de auto. Meervoudig kampioen Alonso stijgt twee plaatsjes en heeft nu evenveel punten als meervoudig kampioen Vettel.

De stand na de GP Spanje 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 110 2 Charles Leclerc Ferrari 104 3 Sergio Pérez Red Bull 85 4 George Russell Mercedes 74 5 Carlos Sainz Ferrari 65 6 Lewis Hamilton Mercedes 46 7 Lando Norris McLaren 39 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 38 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15 11 Daniel Ricciardo McLaren 11 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 13 Pierre Gasly AlphaTauri 6 14 Fernando Alonso Alpine 4 15 Sebastian Vettel Aston Martin 4 16 Alexander Albon Williams 3 17 Lance Stroll Aston Martin 2 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 19 Nico Hülkenberg Aston Martin 0 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Mick Schumacher Haas 0

Constructeurskampioenschap

Ook hier zien we hetzelfde beeld. Red Bull scoorde dit weekend maximaal en gaat nu voorbij aan Ferrari. Omdat Ferrari alleen met Sainz punten kon pakken, is de schade aanzienlijk: 26 punten. Die achterstond kan Ferrari in een enigszins normaal weekend niet goedmaken. Verder zijn er geen mutaties. Wel is duidelijk dat er een duidelijke top 3 is met daar achter drie teams die constant presteren: McLaren, Alfa Romeo en Alpine. De rest van de teams zwalkt nog behoorlijk. Gezien de snelheid in de trainingen en kwalificaties had Haas met twee auto’s punten (moeten) kunnen pakken.

De stand na de GP Spanje 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 195 2 Ferrari 169 3 Mercedes 120 4 McLaren Mercedes 50 5 Alfa Romeo Ferrari 39 6 Alpine Renault 34 7 AlphaTauri RBPT 17 8 Haas Ferrari 15 9 Aston Martin Mercedes 6 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Hier zien we een paar interessante dingen. Yuki Tsunoda doet het in de races beter dan Gasly en begint zowaar ook te presteren in de kwalificaties. Dit terwijl het verschil vorig jaar enorm was (in het voordeel van Gasly). Verder, Russell en Hamilton houden elkaar in evenwicht, evenals het rijdersduo bij Alpine. Ricciardo pakt voor het eerst zijn teamgenoot, die de hele week erg veel last had van zijn amandelen.

De stand na de GP Spanje 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (3) George Russell (3) Red Bull Max Verstappen (5) Sergio Pérez (1) Ferrari Charles Leclerc (6) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (5) Daniel Ricciardo (1) Alpine Fernando Alonso (3) Esteban Ocon (3) AlphaTauri Pierre Gasly (4) Yuki Tsunoda (2) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (2) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (5) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (6) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (4) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Eindelijk een nieuwe naam! Sergio Pérez was uiteindelijk de snelste man. Hij reed op een andere strategie en kon aan het einde van de race behoorlijk vrij racen met een lichte auto en verse banden. Waarschijnlijk als doekje voor het bloeden, want hij moest zijn ‘winstpositie’ opgeven aan zijn teamgenoot.

De onderlinge stand na de GP Spanje 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 1

Driver of the Day

Ook hier eindelijk een nieuwe naam! Lewis Hamilton reed een snaarstrakke race. Nogmaals, zijn voorstel om op te geven was een puur zakelijke: zo kon men een motor sparen. Het feit dat hij aan het einde op halve kracht moest rijden en Sainz moest laten inhalen, lijkt dat te bevestigen. Lewis Hamilton kan heel ongemerkt extreem stabiel rijden. Ronden lang perste hij er keurige rondetijden uit, zonder de banden over de kling te jagen. Ook waren zijn inhaalacties koelbloedig en kordaat. Lewis Hamilton kreeg terecht de Driver of the Day-troffee! Chapeau!

De onderlinge stand na de GP van Spanje 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2

Heeft de redactie de GP van Spanje 2022 goed voorspeld?

Nee, dit keer zaten ze er vrij ver vanaf. Alleen @wouter zag goed in dat Verstappen zou gaan winnen. Alle drie de redactieleden dachten dat Ferrari het hier goed zou doen. Als je kijkt naar de rondetijden, trainingen en de kwalificatie, dan hebben ze zeker een punt. Dat is het mooie van Formule 1, een paar kleine gebeurtenissen en de race-uitslag is compleet anders.

De stand na de GP Spanje 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 27 (+1) Wouter 26 (+5) Jaap 18 (+1)

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP van Azerbeidzjan

19 juni | GP van Canada

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Monaco worden verreden op 27 mei 2022 om 14:00.