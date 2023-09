Den Haag offert parkeerplaatsen op voor deelscooters

Den Haag gaat parkeerplaatsen voor auto’s omtoveren tot parkeerplaatsen voor deelscooters.

Laten we wel wezen: de auto is niet het ideale vervoersmiddel in grote steden. Daarom worden er allerlei superhandige nieuwe concepten bedacht, zoals de deelscooter. Daar is in principe niks mis mee, maar het fenomeen deelscooter zorgt hier en daar wel voor wat irritatie.

Het is vooral de manier waarop deelscooters op de stoep geparkeerd staan die voor veel mensen een doorn in het oog is. Niet in de laatste plaats in Den Haag, waar zo’n 2.500 deelscooters en -fietsen in de omloop zijn.

De gemeente Den Haag heeft echter een briljante oplossing voor het deelscooterprobleem, namelijk speciale parkeervakken voor deelscooters. Daar hebben ze ook een hippe naam voor bedacht: ‘buurtmobiliteithubs’.

In eerste instantie wil Den Haag zo’n 100 van dergelijke parkeervakken creëren, die volgend jaar aangelegd worden. Zodra de buurtmobiliteithubs er zijn mogen deelscooters niet meer lukraak op de stoep worden gedumpt.

Harstikke mooi natuurlijk, maar de ruimte voor deze parkeervakken moet wel ergens vandaan komen. Den Haag heeft besloten om hiervoor parkeerplaatsen voor auto’s op te offeren. Dat is dan weer een beetje jammer. De gemeente wil niet dat de parkeervakken ten koste gaan van de ruimte voor voetgangers en fietsen.

Volgens Den Haag gaat het echter maar om een “zeer klein percentage” van de parkeerplaatsen. En als ze hiermee autogebruik ontmoedigen vinden ze dat ook helemaal niet erg. Dat willen ze namelijk juist. Je pakt meer lekker de deelscooter.

Via: AD

Afbeelding: Gemeente Den Haag