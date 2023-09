McLaren GT by MSO is hoedtik naar legendarische modellen

De McLaren GT by MSO is opvallend onopvallend, tenzij je die gele besteld natuurlijk.

Het McLaren nieuws gaat lekker vandaag. Enerzijds heeft de Formule 1-afdeling – McLaren Racing – bekend gemaakt dat hun weggekaapte talent voorlopig niet weg te kapen is middels een nieuw megacontract. Maar ook bij de straatauto-afdeling – McLaren Cars – hebben we goed nieuws. De Britten gaan namelijk een paar speciale varianten maken van hun Gran Turismo, die ze heel toepasselijk McLaren GT hebben genoemd.

De speciale divisie van McLaren, MSO, heeft er zijn plasje over gedaan. Ze hebben acht speciale GT’s voorgesteld. Dat betekent niet dat er acht modellen zijn waar er een hele hoop van gebouwd gaan worden. Nee, McLaren gaat er twee per variant bouwen. Zeldzaamheid gegarandeerd, dus.

Het gaat om vier nieuwe exterieurkleuren en twee nieuwe interieurkleuren die nog nooit geleverd zijn op een McLaren GT. Het zijn niet zomaar kleurtjes, maar hele toffe tinten die ook nog eens historisch verantwoord zijn ook. We nemen ze even uitgebreid met je door:

XP Green

Favoriet van ondergetekende is deze. Ze noemen het McLaren XP Green en het is de kleur die McLaren gebruikte voor het prototype van de McLaren F1 GT. Prototypes heten bij McLaren altijd XP, vandaar. Geheel bijpassend bij het groen is het interieur. Dat is namelijk bruin van kleur. Het is een voorspelbare, maar oh zo fraaie combinatie. Het past ook perfect bij het karakter van de McLaren GT.

Cerulean Blue

Dan de blauwe, die kleur noemen de Britten Cerulean Blue en is een hoedtik naar de McLaren P1. Deze kleur is ontwikkeld voor de P1, maar eigenaren van andere McLarens wilden deze kleur ook graag op hun McLaren (die niet een P1 is). Voor de McLaren GT is de kleur nog niet gebruikt, tot nu dan natuurlijk. Topspotter @thomcarspotter kwam de P1 in deze kleur eens tegen op Zandvoort:

Cyber Yellow

Dan is er Cyber Yellow, ook een hoedtik naar de McLaren P1. Een kniesoor (wij noemen die mensen @amghans) zou ons erop wijzen dat de kleur eigenlijk Volcano Yellow heet bij de P1 en dat klopt ook. Het is volgens McLaren dan ook een evolutie van die kleur. Right. Jongens: als de kleur anders is en de naam van de kleur ook, dan heeft het er niet zoveel mee te maken. Maar is ‘ie tof? Jazeker, kijk maar:

Sarigan Quartz

De laatste kleur is erg fraai, maar minder opvallend. Sarigan Quartz. Ja, dat is gewoon grijs, maar we raden je aan deze kleur in het echt te aanschouwen. Het is de introductiekleur van de McLaren Speedtail.

De McLaren GT is daadwerkelijk een Gran Turismo. Zo hebben collega’s @wouter en @martijngizmo kunnen vaststellen. Die twee heren gingen alle wegrestaurants af op zoek naar de beste snacks en maaltijden, van Barcelona tot Rotterdam. Check de video hieronder: