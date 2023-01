Waardeloze paaltjes kost gemeente Den Haag bijna een miljoen euro

Iedereen knalt op deze horror pollers in Den Haag. Gelukkig gaan de peperdure paaltjes van 1 miljoen euro nu weg.

Pollers zijn er om het verkeer te doseren. Of om verkeer dat geen toestemming heeft de weg in te rijden tegen te houden. De paaltjes verdwijnen in de grond en dan kan je erover heenrijden. Mooie oplossing toch? Fout! Regelmatig knallen er automobilisten op.

Horror pollers in Den Haag

De pollers staan bij het Haga Ziekenhuis in de hofstad. De paaltjes hebben inmiddels één miljoen euro gekost. Het mag wat kosten én het heeft wat gekost. De twee beruchte pollers staan aan de Escamplaan met als doel auto’s te weren. Er is sprake van een verbod om de weg in te rijden. De paaltjes staan er nog helemaal niet zo lang, in de zomer van 2021 zijn ze geplaatst.

De palen blokkeren dus de weg, maar gaan naar beneden als een ambulance of een ander hulpvoertuig snel naar het ziekenhuis moet. Ook voor de bus gaan de pollers omlaag. Automobilisten kunnen er echter maar niet aan wennen en knallen er massaal op. Tot nu toe zijn er bijna 60 auto’s tegenaan gereden. Sommige bestuurders zijn zelfs gewond geraakt.

De pollers staan overigens door heel het hele land. Ook tussen Schiedam en Delft staan ze op een smal weggetje om sluipverkeer tegen te gaan en hier vinden tevens regelmatig ongelukken plaats. Soms hangt er zelfs een auto op het paaltje. Of wordt de poller compleet uit de grond gereden.

Politiek

Je zou dan denken: weg met die dingen. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Toch pleiten verschillende Haagse politici al langere tijd voor het verwijderen van de pollers. Ze zouden vervangen kunnen worden door stoplichten, slagbomen of camera’s. Die laatste zou dan na een overtreding een boete kunnen opsturen naar de automobilist. Daar is wel een back office voor nodig, wat weer veel geld kost.

De gemeente heeft er alles aan gedaan om de pollers zichtbaar te maken. Toch heeft het niet geholpen. Afgelopen weken zijn er weer drie auto’s op gebotst, waaronder een Mercedes S-Klasse. Verantwoordelijk wethouder Anne Mulder heeft nu besloten om ze (tijdelijk) uit te zetten. De gemeente is het zat en gaat nu kijken naar een andere oplossing. Dat zal wel wat tijd nemen. Veel Hagenezen hopen intussen dat de horror pollers een stille dood sterven.

Afbeelding via Teamchefs Basisteam Zuiderpark. Politie Den Haag.