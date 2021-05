Amsterdam verbiedt reclame voor benzineauto's in metrostations - Autoblog.nl

Reclame maken voor dieselauto’s is uiteraard al helemaal uit den boze.

In Amsterdam willen ze graag vooroplopen. Dat houdt onder andere in dat ze een groene stad willen zijn. En smerige benzine- en dieselauto’s horen natuurlijk niet in dat plaatje. Wat gaat de gemeente daarom doen? Ze gaan ervoor zorgen dat consumenten minder in de verleiding worden gebracht om zulke verderfelijke voertuigen aan te schaffen.

Om het iets concreter te maken: de gemeente Amsterdam verbiedt per vandaag alle reclame voor auto’s op fossiele brandstoffen in metrostations. Daarmee komen benzine- en dieselauto’s dus in hetzelfde verdomhoekje als sigaretten. Amsterdam beweert de eerste stad ter wereld te zijn die zo’n stap neemt. We zeiden het al: in 020 lopen ze graag voorop.

Het Amsterdamse reclameverbod geldt overigens niet alleen voor benzine- of dieselauto’s, maar voor alle fossiele producten. Reclame voor budget vliegtickets wordt daarom ook geweerd. Dure vliegreizen mogen kennelijk nog wel aangeprezen worden.

Vanaf vandaag is in de metrostations geen reclame meer te zien voor auto’s 🚗 die rijden op fossiele brandstoffen of vliegtickets ✈️ tegen dumpprijzen. Wij zijn de eerste gemeente die reclame voor fossiele producten uit het straatbeeld wil weren. ⤵️ https://t.co/vtUqZsdHDE — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) May 3, 2021

Het liefst zou de gemeente dit soort reclame in de hele stad weren, maar dat is juridisch nog niet mogelijk. Zoiets kan alleen via een landelijk verbod geregeld worden, zegt een wethouder tegenover NOS. Amsterdam wil het hier echter niet bij laten: de gemeente is al in gesprek met andere exploitanten. Kijk dus nog maar eens goed als je reclame ziet voor een benzine- of dieselauto. Voor je het weet is het alleen nog maar nostalgie.