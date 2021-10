Private Lease EV’s: is dat wat?

We duiken even in de wereld van private lease EV’s.

Het kan maar zo het geval zijn dat je wel interesse hebt in een elektrische auto. Maar ja, je werkgever heeft te weinig vertrouwen in je om je een auto van de zaak te geven. En je werkgever betaalt je ook te weinig om voor 30 mille een nieuwe auto te kunnen kopen.

Dan is private lease een optie. Uiteraard, het is een service waarvoor je gewoon betaalt. Dus doe het zeker niet van je laatste 500 euro per maand. Maar als je voldoende verdient is het zeker een optie. Je hebt dan niet te maken met constante onderhoudskosten of andere reparaties. Je bestelt de auto, je rijdt er een bepaalde periode in en vervolgens lever je de auto weer in.

Nu is private lease voornamelijk populair onder de kleine auto’s. Daarom kijken we naar enkele private lease EV’s die we konden vinden op het internet. Wat kost het? Wat kun je ermee? En is het een goede deal?

Disclaimer private lease EV’s

Ondanks dat het zeker mogelijk is om elektrische auto’s te private leasen, probeer koop te overwegen. Want veel kosten die normaal gesproken vrij hoog zijn (en de leaseprijs opdrijven), zijn nu nauwelijks aanwezig. Een elektrische auto heeft veel minder onderhoud nodig. De motor bestaat uit een draaiend onderdeel. Dankzij energie recuperatie heb je ook weinig remslijtage en tenzij je als Wouter rijdt heb je ook niet veel banden nodig.

Verzekering is vaak lager dan bij een vergelijkbare benzineauto. Daarbij dient er over een elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden. Ook gaan wij er stiekem van uit dat de huidige generatie elektrische auto’s nog best populair gaat worden op de occasion markt. Snelle laadtijden en redelijke actieradius. Dat is iets dat we nu nog nauwelijks zien bij elektrische occasions.

In het vergelijk zijn we uitgegaan een looptijd van 3 jaar met 20.000 km per jaar. Daarom lijken de prijzen van de private lease EV’s vrij ‘stevig’ met de advertenties die je normaal voorbij ziet komen. De leaseprijzen zijn een gemiddelde van diverse leasemaatschappijen. Wil je scherpere prijzen, zoek dan op acties met voorraadauto’s. Let er dan wel goed op welke specificaties het betreft. Ook een verschil met zakelijk leasen: de prijzen zijn inclusief btw.

Dacia Spring Comfort

€ 395 per maand

De goedkoopste van de private lease EV’s is de Dacia Spring. Het is een crossover, het is elektrisch, het is hip! Nuchter beschouwd vervult de Dacia Spring een hoop mobiliteitsbehoeften. Het grote probleem is dat het eigenlijk net geen auto is. Dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar ondanks dat je wel ‘echt’ geld mag betalen, zit je in een kleine en relatief onveilige auto met matige prestaties.

Dus je moet even kijken hoe je de auto gaat inzetten. Het is een perfecte auto als je in de randstad woont en het je tweede auto is. Dan is ‘ie misschien zelfs beter dan veel anderen in dit lijstje. Woon je in het noorden en is het je enige auto, is het juist geen goed alternatief.

Smart EQ ForFour (453)

€ 425 per maand

Dit is de eerste keer dat we het zeggen waarschijnlijk, maar de Smart ForFour EQ is een veel volwassenere auto dan de auto die hierboven in het lijstje staat. De Dacia Spring is gebouwd voor de Indiase markt, de Smart voor de Europese en dat merk je. Qua afwerking, materialen, gadgets en veiligheid is het een veel betere auto dan de Spring. De Smart is geen crossover, maar ziet er wel lekker funky uit, zeker als je kiest voor Lava Orange of Cadmiun Red.

Nadelen: de laadtijd is niet denderend en de WLTP-score eigenlijk ook niet. De 17, 6kWh-batterij kan je volgens de WLTP 130 km ver brengen. Dat maakt elke rit onbedoeld toch een beetje te spannend. Deze auto is technisch identiek aan de Renault Twingo E-Tech. Prijzen, voordelen en nadelen zijn min of meer gelijk. Wel is de Smart als private lease EV zijn meerprijs ten opzichte van de Dacia wel waard

Seat Mii Electric

€ 425

De Volkswagen e-Up of Skoda Citigo e-iV zijn identiek en te vinden voor soortgelijke prijzen. Nu zijn deze merken niet zo premium als Smart, maar de VAG-drieling heeft een paar voordelen. Ten eerste de zitpositie. Die is gewoon puik voor zo’n kleine auto. Je hebt niet het ‘ik-zit-echt-in-een-kleine-auto-gevoel’ als in de Dacia Spring of Smart ForFour. Wel is Seat Mii auto nogal saai, maar dat is misschien ook wel een voordeel als je op zoek bent naar een private lease EV.

Op een volle accu kun je volgens de WLTP halen, dus die 200 km is geen probleem. Laden gaat niet supersnel, maar tot 40 kW snelladen is mogelijk. Ook de prestaties zijn niet verkeerd en het gewicht is weliswaar veel te hoog voor zo’n kleintje, je hebt niet het idee met een rijdend accupakket onderweg te zijn. De Skoda-versie is er ook, maar alleen uit voorraad leverbaar.

Peugeot e-208 Active

€ 485 per maand

Kijk, nu begint het aanbod qua private lease EV’s leuk te worden. Ondanks dat zo’n Seat Mii echt prima is, is het een 10 jaar oud ontwerp. Deze Peugeot e-208 is in alle opzichten beter. Er is met de ontwikkeling rekening gehouden dat er een versie met elektrische motor zou komen. Er zijn een paar dingen die Peugeot goed gedaan heeft, naast de uistekende styling. De combinatie van prestaties, laadtijd en actieradius is goed gekozen. De WLTP-actieradius is 340 km, terwijl het gewicht enigszins binnen de perken blijft.

De 50 kWh-accu kun je tot wel 100 kW snelladen, waardoor je binnen een half uur ‘m tot 80% kunt volgooien. De prestaties van de 136 pk sterke motor zijn ook prima. Het is gewoon een fijn totaalpakket dat ook nog een beetje sjeu heeft. Nadeeltje, die 485 geldt voor de ‘Active’, de instapper. En je wilt eigenlijk een leukere uitvoering, waardoor de prijs over de 500 euro per maand komt.

Opel Corsa-e Edition (F)

€ 495 per maand

De Opel Corsa en Peugeot 208 zijn eigenlijk identieke auto’s en toch ook weer niet. De basis van beide auto’s is gelijk. Ook kun je van een afstandje duidelijk zien dat de twee wat DNA met elkaar delen. Maar als je ervoor staat zijn de afmetingen weliswaar grotendeels identiek, maar heb je toch het idee naar een andere auto te kijken. De Opel Corsa-e biedt in principe alle voor- en nadelen van de Peugeot.

Mocht je de Opel-verkoper erg leuk vinden en die van Peugeot een stuk schimmel, dan kun je de Corsa kiezen. Waar de Peugeot qua exterieur en interieur een bepaalde charme heeft, is dat met de Corsa-e iets anders. Die is juist iets zakelijker en serieuzer. Logisch, want Opel is Duits en daar verwachten we dat ook van. Voordeeltje: de Corsa is ietsje zuiniger dan de Peugeot. De Corsa is ook wat duurder, maar ook iets completer uitgerust.

Nissan Leaf Acenta

€ 535 per maand

Een Private Leaf. Dat kan natuurlijk ook nog. Waar de 208 een volle maat groter is dan de Seat Mii, is de Nissan Leaf weer een volle slag groter dan de e-208. Zeker als je een wat groter gezin hebt, is dat zeker geen verkeerde optie. Maar uiteraard is er wel een aandachtspuntje. Voor dit bedrag heb je de 40 kWh-batterij. Daarmee haal je ongeveer 270 km op één lading.

Het kan zeker lonen om te kiezen voor de versie met de grotere 63 kWh-batterij. Die kost je wel nog eens 100 euro per maand, maar maakt het autorijden een stuk draaglijker. Ook is de Acenta niet heel erg luxe uitgerust. Dus met de juiste batterij en opties is de Leaf aanzienlijk duurder dan de Opel Corsa in plaats van een klein beetje duurder.

MG ZS EV Comfort

€ 550 per maand

Er is een reden waarom er ineens zoveel MG ZS’en in Nederland rondrijden. Je krijgt namelijk enorm veel auto voor relatief weinig geld. De MG ZS EV ziet er een beetje uit als een keurige Mada CX-5 achtige auto (zeg dit niet tegen onze hoofdredacteur met zijn CX-5…). Het rijdt niet als een CX-5 en van binnen is dat al helemaal niet het geval. Maar om heel eerlijk te zijn, nuchter beschouwd kun je er weinig op aan merken.

Er is een hoge instap, er is behoorlijk wat ruimte, het ziet er modern uit en qua uitrusting is het ook voor elkaar. Zijn er ook nadelen? Ja, net als met de Nissan Leaf heb je weliswaar een volwaardige auto, maar geen volwaardig accupakket. Maximaal haal je er 265 km op een accu en laden duurt best lang.

Kia e-Niro (DE)

€ 570 per maand

En zo zijn we aangekomen bij de beste auto ooit gebouwd. Ja, dat menen wij met droge ogen. Als het gaat om een elektrische auto die alles kan tegen een lage prijs, is het de de Kia e-Niro. Dankzij de grote 64 kWh-accu kun je bijna 400 echte kilometers op een lading rijden. Dus met deze auto kun je rondjes rijden zonder telkens aan laden te hoeven denken.

De Kia e-Niro is voldoende ruim, lekker vlot en zit goed in de uitrusting. De auto voelt nooit zeer luxe aan, maar in principe zit alles dat je wenst er wel op. Vanaf zo’n 570 – 600 euro heb je een elektrische auto die je prima als eerste auto in zou kunnen zetten.

Conclusie Private Lease EV’s:

Dan is het nu tijd voor de antwoord op de vraag: moet je private lease een elektrische auto overwegen? In principe is het een redelijk goede optie. De enige kosten die je hebt is brandstof, en als je je best doet kun je daar behoorlijk op besparen. Waar je wel rekening mee moet houden, niet elke elektrische auto is geschikt voor wat jij er mee wil gaan doen. Denk aan beperkte ruimte, te weinig range of te lange laadtijden.

Daarbij zijn de leaseprijzen simpelweg te fors, daar de leasemaatschappij juist behoorlijk veel kosten bespaart. In vergelijking met benzine-auto’s zien we die besparing ook niet terug. Nogmaals, als je kan kopen ben je daarmee zeker goedkoper uit.

Als je leven gaat veranderen, denk aan een andere baan of een verhuizing, dan kun je best een groot probleem hebben als je enkele jaren vast zit aan een private lease contract. Dus waar de Kia e-Niro de beste optie is om te kopen, geldt dat ook in de lease. Als je kijkt naar het prijsverschil en wat je ervoor terug krijgt, is het gewoon een uiterst puike deal. Het is geen verrassing dat het de beste verkochte auto van Nederland is en ook de goedkoopste volwaardige private lease EV.